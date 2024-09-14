В Киеве задержан проректор университета за взятку в 2000 долларов, который он требовал за помощь во поступлении в аспирантуру для получения отсрочок

В Киеве задержан проректор университета во время получения взятки в размере 2000 долларов. Он обещал помочь поступить в аспирантуру подлежащему мобилизации мужчине, тем самым обеспечив ему отсрочку от службы.

Согласно сведениям Киевской городской прокуратуры, проректору поступила просьба от знакомого мужчины, желающего поступить в аспирантуру на дневную форму обучения. Проректор заверил, что решит вопрос с членами экзаменационной комиссии в связи с большой конкуренцией среди абитуриентов. Стоимость услуги составила 2000 долларов.

Полиция сообщила, что благодаря взятке 28-летний военнообязанный мужчина получил одно из двух бюджетных мест в аспирантуре по специальности «Государственное управление и администрирование», на которое претендовало 12 абитуриентов.

Проректора задержали на месте получения взятки в соответствии со ст. 208 УПК. За процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры Киева ему вынесли иск в получении неправомерной выгоды за влияние на членов экзаменационной комиссии (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

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