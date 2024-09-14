В Хмельнитчине командир, требовавший взятку у солдата для увольнения из ВСУ, получил пять лет заключения с конфискацией имущества.

В Хмельнитчине командир одного из подразделений требовал взятку у солдата, который стремится уволиться из рядов ВСУ из-за содержания троих детей. Суд признал команду виновным в коррупции, сопровождавшейся вымогательством.

Согласно информации из Единого государственного реестра судебных решений, следствие установило, что солдату резерва представляется отчет об увольнении из-за необходимости пересматривать троих несовершеннолетних детей. Однако командир отрицал этот факт, утверждая, что солдат является биологическим отцом только двух из них и требовал взятку в размере 17 500 гривен за свои "услуги".

На судебном заседании командир частично признал свою вину, утверждая, что эти деньги якобы были "штрафом" за употребление алкоголя солдатом.

Приговор суда принимает пять лет заключения с конфискацией имущества, кроме жилья. До вступления приговора в законную силу командир будет находиться под домашним арестом в ночное время.

Ранее Politeka также писала о том, что в Запорожье осудили мужчину, получившего две повестки во время мобилизации, однако избегал призыва. На суде мужчина заявил, что готов сесть в тюрьму лишь бы не вступать в ВСУ. Об этом говорится в приговоре Хортицкого районного суда Запорожья. Известно, что мужчина входит в организацию "Свидетели Иеговы".

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