В Национальном банке Украины предупредили, что украинцы не смогут сдать некоторые доллары в обменники и банки.

Банки могут отказываться от приема некоторых купюр иностранных валют, на абсолютно законных основаниях, ведь действующие правила позволяют отказываться от испорченных банкнот.

Об этом сообщили в НБУ.

В Национальном банке Украины сообщили, что банки и обменники могут отказываться от приема некоторых купюр иностранных валют, включая доллары, если они имеют поврежденные элементы дизайна или защиты. В частности, это касается банкнот с типографскими дефектами, значительными загрязнениями, видимыми даже в ультрафиолетовых лучах или изменениями цвета бумаги и изображений.

Также не будут приниматься:

порванные или резаные банкноты;

Обожженные, старые или гнилые банкноты.

В случае серьезных повреждений такие банкноты могут быть сданы на инкассо (за отдельную плату). Все остальные банкноты, даже смятые, немного загрязненные или потертые, должны приниматься для обмена, как сообщили в регуляторе.

В то же время в НБУ подчеркнули, что банкам и небанковским финансовым учреждениям запрещено устанавливать ограничения на номинал или год выпуска действительных и подлинных банкнот иностранной валюты. Это значит, что старые, но в хорошем состоянии купюры должны приниматься в обмене.

В то же время, украинцы могут сталкиваться с получением фальшивых долларов в обменниках. В 2023 году на доллары приходилось 97% поддельных банкнот среди всех иностранных валют. Чаще всего поддельными оказывались деньги больших номиналов.

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