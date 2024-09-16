Украинский журналист выразил свое возмущение из-за абсурдных действий власти в Покровске, которая под постоянными обстрелами направляет коммунальщиков пропалывать траву вместо укрепления обороны.

В Покровске, находящемся под постоянными обстрелами со стороны российской артиллерии и авиации, разгорелся скандал, обнаживший глубокие проблемы местного управления в условиях войны.

Журналист Юрий Романенко в своем сообщении обратил внимание на абсурдность и неадекватность действий властей, иллюстрирующих кризис государственного управления на местах.

«Мой товарищ только что сделал эти фото в Покровске», – пишет Романенко, демонстрируя снимки, на которых видно, как коммунальщики пропалывают траву в городе, фактически находящемся под обстрелами 24/7. Журналист подчеркивает, что эта ситуация отражает полное пренебрежение жизнями людей ради формального выполнения задач: «Вся суть кризиса в том, что людей буквально гонят на убийство, чтобы списать бюджет».

Романенко также обращает внимание на отсутствие здравого смысла в действиях местных властей: вместо того, чтобы направить ресурсы на укрепление обороны города, власти отправляют коммунальные службы ухаживать за клумбами. «Клумбы можно сажать и в 5-6 километрах от линии фронта», – иронически замечает журналист, намекая на приоритеты властей.

Особое возмущение вызывает тот факт, что местная военно-гражданская администрация (ВГА) направила на оборону Покровска только пять человек, и то при условии, что они будут работать в 20 километрах от линии боевых действий. В то же время на обустройство оборонных укреплений, по мнению Романенко, у власти было достаточно времени, но из-за «тотальной безответственности» это не было сделано.

Журналист также отмечает, что такое поведение власти подрывает веру как местных жителей, так и международного сообщества в серьезные намерения Украины удерживать Донбасс. «Когда на Банковой возмущаются, что Запад не посылает своевременно помощь, стоит посмотреть на то, как ваши ставленники на местах распоряжаются ресурсами», – резко критикует Романенко действия местных чиновников, которых он прямо называет «преступниками, которые должны сидеть».

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