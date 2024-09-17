В начале недели в Украине ожидаются дожди с грозами на юго-западе, понижение температуры на севере и востоке и подъемы уровней воды на реках.

В первые три дня новой недели (16–18 сентября) в Украине сохраняется достаточно высокая дневная температура , хотя на севере, востоке и в центре страны максимальные температуры снизятся.

Свежий прогноз, опубликованный на сайте Украинского гидрометеорологического центра.

По прогнозу, в понедельник, 16 сентября, дожди с грозами охватят юго-западную часть страны. В первый день недели возможны порывы ветра, но во вторник и среду они утихнут.

Самая низкая температура ожидается на западе Украины (+23°C), тогда как в других регионах температура будет выше, до +27°C, а на востоке – даже до +28°C. Во вторник, 17 сентября, количество областей с осадками уменьшится, но дожди еще возможны на юго-западе Украины.

На западе температура повысится, а в остальных регионах снизится на один-два градуса. Максимальная температура в Луганской области ожидается до +27°C. В среду, 18 сентября, температура в крайних восточных областях снизится до +24°C. В остальной территории прогнозируется температура примерно такая же, как и во вторник.

Дожди останутся только на юге Украины, сопровождая грозы. Что касается гидрологической ситуации, 16-17 сентября ожидаются подъемы уровней воды на реках Прута и Сирету на 0,2-1,0 м по сравнению с уровнями на восемь часов воскресенья, 15 сентября. В местах интенсивных ливней возможно формирование значительного стока. Отрицательных последствий этих изменений не предвидится, по данным УкрГМЦ.

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