Швеция планирует внедрить новую программу, которая с 2026 года будет предлагать беженцам до 34 тысяч долларов за добровольное возвращение домой, что может существенно изменить миграционную политику страны.

Шведское правительство планирует существенно изменить свою миграционную политику, увеличив финансовую помощь для беженцев, которые решат вернуться в свои родные страны.

Об этом пишет шведское медиа Aftonbladet.

В рамках новой программы, которая стартует в 2026 году, украинцы могут получить до 350 тысяч шведских крон (примерно 34 тысячи долларов США) за добровольное возвращение домой.

Целью этой инициативы является стимулирование добровольного возвращения мигрантов на родину. Власти Швеции выделят на реализацию программы 1,4 миллиарда шведских крон, что позволит охватить около 4000 участников. Программу смогут использовать беженцы и лица под защитой, имеющие вид на жительство.

Сейчас в Швеции существует программа выплат для желающих вернуться, но суммы гораздо меньше — до 40 тысяч крон на семью, и она фактически не функционирует: в прошлом году ею воспользовался только один человек.

"Эта программа поможет тем, кто чувствует, что жизнь в Швеции не соответствует их ожиданиям или тем, кто хочет вернуться в родную страну", — комментирует нововведение министр миграции Йохан Форсселл.

По данным шведских властей, в стране находится 400-500 тысяч безработных мигрантов, получающих социальную помощь, что создает дополнительную нагрузку на государственный бюджет.

Предложение выдвинула партия "Шведские демократы", которая на последних выборах получила 20,4% голосов и заняла второе место по популярности в парламенте.

Однако не все согласны с новой программой. Некоторые местные чиновники считают, что она может помешать интеграции мигрантов в шведское общество.

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