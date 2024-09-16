Жінки, які народили щонайменше п’ятьох дітей, можуть отримати звання "Мати-героїня" і одноразову грошову допомогу в розмірі 29 200 гривень з 1 січня 2024 року, за умови, що наймолодшому з дітей вже виповнилося вісім років.

Жінки, які народили щонайменше п’ятьох дітей, мають право отримати звання "Мати-героїня" та одноразову фінансову допомогу. Цю допомогу виплачують у розмірі 10-кратного прожиткового мінімуму, про що повідомив Ігор Базько, головний спеціаліст з сімейної та гендерної політики управління у справах сім’ї та молоді департаменту соціальної політики Черкаської міської ради, передає С4.

З 1 січня 2024 року розмір допомоги становитиме 29 200 гривень. Її отримають матері, які народили не менше п’яти дітей, при цьому наймолодшому з них має бути не менше восьми років. Окрім грошової виплати, жінці вручать нагрудний знак від президента та додаткове посвідчення.

Щоб отримати пільги та грошову допомогу, спершу родина повинна отримати статус багатодітної. Для цього потрібно звернутися до управління у справах сім’ї та молоді департаменту соціальної політики місцевої міської ради.

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