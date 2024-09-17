В Хмельницком суде мужчину, который сознательно не явился в воинскую часть после получения повестки, был осужден за уклонение от мобилизации , отказав в назначении условного срока.

Это решение было обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений.

Как отмечается, мужчина в июле 2023 года стал на военный учет и прошел военно-врачебную комиссию, признавшую его ограниченно годным к службе. В ноябре он должен был прибыть в воинскую часть, но отказался получать боевую повестку, зафиксированную работниками военкомата и послужившую основанием для уголовного дела.

Обвиняемый признал свою вину, объяснив отказ плохим состоянием здоровья, но не обжаловал выводы медицинской комиссии и не обращался за дополнительными медицинскими консультациями. Суд также обратил внимание, что он не состоит на учете у психиатра или нарколога.

Суд отказал в назначении условного срока, аргументируя это тем, что подобные действия деморализуют общество. Было отмечено, что учитывая жертвы среди защитников Украины, условный срок был бы несправедливым. Суд ссылался на решение Верховного Суда, где указано, что уклонение от мобилизации является общественно опасным преступлением, а освобождение от наказания с испытанием создает впечатление безнаказанности, особенно в условиях военного положения.

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