В сентябре в Украине не будет резкого похолодания, температура будет снижаться постепенно, а в конце месяца возможны первые заморозки.

В сентябре в Украине ожидается постепенное понижение температуры без резкого похолодания, а уже в конце месяца возможны первые заморозки.

Об этом сообщает Телевизионная служба новостей. Затяжных ливней также не предполагается.

Ожидается, что на Украину движется мощный антициклон, который обеспечит сухую и малооблачную погоду в начале недели. Дожди возможны только на западе и Одесской области. Температура днем ​​будет достигать комфортных +26 градусов, в Карпатах прохладнее – до +20 градусов.

Наталья Диденко, украинская синоптикиня, отметила, что наводнения, вызванные штормом "Борис" в Центральной Европе, не угрожают Украине. В ближайшее время территория страны будет под влиянием поля повышенного атмосферного давления, которое обеспечит сухую погоду. Однако в западных регионах и на юге возможны дожди, а иногда даже сильные ливни с грозами.

15 сентября Одессу охватил сильный ливень, который затопил улицы, подтопил дома и парализовал транспортное движение в некоторых районах города, в частности в Киевском и Пересыпском районах. В ЖК "Радужный" подъезды также пострадали от непогоды.

16 сентября сильные дожди охватили временно оккупированный Севастополь, где часть улиц была затоплена, и сбои в работе городского транспорта.

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