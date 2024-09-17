Не все могут получить жилищную субсидию, узнайте, при каких условиях даже семьям с низкими доходами может быть отказано в помощи.

Чтобы получить жилищную субсидию в Украине нужно соответствовать определенным критериям.

Об этом сообщает Телеграф.

Существуют причины, по которым субсидию могут не предоставить даже семьям с небольшими доходами. Например, если в семье есть безработные совершеннолетние члены, или их доход меньше минимальной зарплаты и за них не уплачен ЕСВ в течение трех месяцев, учитываемых в общий доход.

Однако есть исключение: военнослужащие, освобожденные от уплаты ЕСВ, и лица, которых работодатель не оплатил ЕСВ.

Субсидия может быть назначена в следующих случаях:

Если человек учился.

Если была зарегистрирована как безработная не менее месяца.

Если получала пенсию.

Если получала пособие при рождении или усыновлении ребенка.

Если получала пособие по уходу за лицами с инвалидностью.

Если получал пособие как человек с инвалидностью.

Если получало социальное пособие как неработающее лицо пенсионного возраста, но без права на пенсию.

Если оказывала социальные сервисы.

Если считалась пропавшей без вести.

Если находилась в плену.

Если находилась под стражей.

Если оказалась в сложных жизненных обстоятельствах, в частности из-за болезни.

Если при безработице уплачен ЕСВ.

Также субсидия назначается, если человек, доходы которого учитываются в общий доход домохозяйства, самостоятельно воспитывает детей в возрасте до шести лет или детей с инвалидностью.

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