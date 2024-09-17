Чтобы получить жилищную субсидию в Украине нужно соответствовать определенным критериям.
Об этом сообщает Телеграф.
Существуют причины, по которым субсидию могут не предоставить даже семьям с небольшими доходами. Например, если в семье есть безработные совершеннолетние члены, или их доход меньше минимальной зарплаты и за них не уплачен ЕСВ в течение трех месяцев, учитываемых в общий доход.
Однако есть исключение: военнослужащие, освобожденные от уплаты ЕСВ, и лица, которых работодатель не оплатил ЕСВ.
Субсидия может быть назначена в следующих случаях:
- Если человек учился.
- Если была зарегистрирована как безработная не менее месяца.
- Если получала пенсию.
- Если получала пособие при рождении или усыновлении ребенка.
- Если получала пособие по уходу за лицами с инвалидностью.
- Если получал пособие как человек с инвалидностью.
- Если получало социальное пособие как неработающее лицо пенсионного возраста, но без права на пенсию.
- Если оказывала социальные сервисы.
- Если считалась пропавшей без вести.
- Если находилась в плену.
- Если находилась под стражей.
- Если оказалась в сложных жизненных обстоятельствах, в частности из-за болезни.
- Если при безработице уплачен ЕСВ.
Также субсидия назначается, если человек, доходы которого учитываются в общий доход домохозяйства, самостоятельно воспитывает детей в возрасте до шести лет или детей с инвалидностью.
Последние новости Украины:
Напомним, задержан заместитель Министра энергетики Украины.
Как сообщала Politeka, в Украине обнаружили новый скандал на закупках для военных.
Также Politeka писала, что СБУ установили нового агента рф.