Украинцы могут подать заявки на многоцелевую денежную помощь от Норвежского совета по делам беженцев (NRC).

Об этом сообщила организация на своей странице в Facebook.

Как подать заявку на помощь от NRC

Норвежский совет по делам беженцев (NRC) в Украине в скором времени завершает прием заявок на получение денежной помощи.

Право на регистрацию имеют граждане из разных категорий, среди которых:

проживание в зонах боевых действий;

получить ущерб от злости России;

статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ).

Даже если лицо уже получало пособие от NRC, оно может подать новую заявку, но такая заявка будет иметь меньший приоритет.

Размер помощи

Сумма денежной помощи от NRC составляет 3,6 тыс. гривен на одного человека на три месяца, что в общей сложности равняется 10,8 тыс. гривен.

К заявке необходимо добавить личные данные, включая идентификационный код, и включить GPS на смартфоне для определения местоположения.

Заявки можно подавать по ссылке.

«Подача заявки не гарантирует автоматического получения денежной помощи. NRC проверяет соответствие заявок и отбирает самые уязвимые категории населения», – содержатся в объявлении.

Дополнительную информацию можно получить через:

мессенджер в Facebook;

горячую линию: 0800302007;

электронную почту: ua.info@nrc.no

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