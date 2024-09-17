Для отримання цієї фінансової допомоги необхідно відповідати одному з найважливіших критеріїв.

У вересні 2024 року в одному з регіонів України з'явиться можливість отримати грошову допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Про це повідомляє unhcr.org у Telegram. Однією з основних умов для отримання цієї допомоги є наявність низьких доходів у претендентів.

Згідно з оновленими умовами програми, внутрішньо переміщені особи в Черкасах, які перемістилися протягом останніх шести місяців, а також громадяни, що повернулися в Україну після вимушеного перебування в іншій країні через військові дії, можуть претендувати на фінансову допомогу від УВКБ ООН у розмірі 10,8 тисяч гривень на три місяці.

Для отримання допомоги потрібно відповідати одному з наступних критеріїв:

Родина складається з одного з батьків з дітьми до 18 років або літніми особами старше 55 років.

Родина очолюється однією або кількома самотніми літніми особами старше 55 років або особою з дітьми до 18 років.

Родина має одну чи кілька осіб з особливими потребами, такими як інвалідність чи хронічні захворювання.

Крім того, претенденти повинні мати місячний дохід не більше 5,4 тисяч гривень на одну особу в родині.

Для реєстрації на отримання допомоги необхідно надати довідку про внутрішньо переміщену особу, оригінали паспорта та ідентифікаційного коду, а також, за наявності, документ, що підтверджує інвалідність або тяжке хронічне захворювання. Усі члени родини повинні бути присутніми під час реєстрації.

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