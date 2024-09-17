Для получения этой денежной помощи нужно соответствовать одному из важных критериев.

В сентябре 2024 года в одном из регионов Украины появится возможность получить денежную помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Об этом сообщает unhcr.org в Telegram. Одним из основных условий получения этой помощи является наличие низких доходов у претендентов.

Согласно обновленным условиям программы, внутренне перемещенные лица в Черкассах, переместившиеся за последние шесть месяцев, а также граждане, вернувшиеся в Украину после вынужденного пребывания в другой стране из-за военных действий, могут претендовать на финансовую помощь от УВКБ ООН в размере 10,8 тысяч гривен в три месяца.

Для получения помощи нужно соответствовать одному из следующих критериев:

Семья состоит из одного из родителей с детьми до 18 лет или пожилыми лицами старше 55 лет.

Семья возглавляется одним или несколькими одинокими пожилыми лицами старше 55 лет или лицом с детьми младше 18 лет.

Семья имеет одного или нескольких лиц с особыми потребностями, такими как инвалидность или хронические заболевания.

Кроме того, претенденты должны иметь месячный доход не более 5,4 тысячи гривен на одного человека в семье.

Для регистрации на получение помощи необходимо предоставить справку о внутренне перемещенном лице, оригиналы паспорта и идентификационного кода, а также, при наличии, документ, подтверждающий инвалидность или тяжелое хроническое заболевание. Все члены семьи должны присутствовать при регистрации.

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