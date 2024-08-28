В Україні Герої України та їх родини отримають безкоштовне державне житло завдяки новим змінам у Статуті звання, оприлюдненим на сайті Офісу президента.

В Україні частина громадян з особливими заслугами отримають державне житло. Це стосується Героїв України, удостоєних ордена "Золота Зірка", а також їхніх родин у випадку посмертного присвоєння цього звання.

Зміни внесені до Статуту звання Герой України відповідно до нового указу, оприлюдненого на сайті Офісу президента.

Деталі нового порядку надання житла для Героїв України

Згідно з указом, у Статут було додано пункт, що стосується соціального забезпечення Героїв України. Тепер житло надаватиметься без врахування перебування на обліку для покращення житлових умов.

Це є суттєвим поліпшенням, оскільки раніше ці громадяни мали право на державне житло лише за чергою.

У випадку, коли звання Героя України з орденом "Золота Зірка" присвоєно посмертно, право на отримання житла переходить до членів родини героя, забезпечуючи підтримку близьким загиблих.

Цей указ є частиною загальної політики президента України, спрямованої на посилення соціального захисту військових та героїв країни.

Раніше Politeka також писала про те, що пенсіонери можуть розраховувати на соціальну підтримку. В Україні пенсіонери можуть отримати додаткові виплати, але не всі мають на них право. Розмір соціальної допомоги залежить від трудового стажу, стану здоров’я та інших факторів.

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