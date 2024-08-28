Гороскоп на 28 серпня для всіх знаків Зодіаку, хапайтеся за натхнення, яке пронизує день, і не дайте йому зникнути задарма!

Овен

21 березня – 19 квітня

Творче рішення деяких фінансових проблем у вашому житті може бути доступним вам зараз. Якщо ви обмірковували ідею нового додаткового заробітку або збору коштів для справи, яка близька до вашого серця, ваша уява дійсно може змусити речі збуватися, якщо ви займетесь цим сьогодні. Гроші течуть більш вільно, і методи, які ви використовуєте, щоб заробити трохи додаткових грошей, можуть бути кумедними. Це виграш для всіх.

Телець

20 квітня-20 травня

Сьогодні ви можете побачити якусь прикру жорстокість — можливо, одна людина штовхає іншу або просто не дуже люб'язна в цілому — і це ваш шанс висловитись за те, що правильно. Не будучи різкими, дайте їм знати, що бути хуліганом погано і підтримайте людину, яка не завжди може постояти за себе. Хоча для цього може знадобитися трохи більше сміливості, зрештою, це того варте.

Близнюки

21 травня – 20 червня

Нині у творчості є сила. Навіть якщо ви не почуваєтеся дуже артистичним, створення чогось своїми руками може допомогти вам виплеснути свої почуття та покращити душевний спокій сьогодні. Мистецтво не завжди має бути шедевром – це може бути створення вітальної листівки для друга, фарбування стіни в новий колір чи благоустрій саду. Що б не зробило ваш день чи день когось іншого трохи прекраснішим, зробіть це!

Рак

21 червня-22 липня

Сьогодні можуть прийти друзі, і це добрий час для спілкування. Навіть якщо ви давно не спілкувалися, вийдіть із зони комфорту і подивіться, як це бути з кількома особливими людьми, які змушують вас сміятися. Спільне дослідження міста або бродяжництво по сільській місцевості може принести вам гарні почуття та довготривалі спогади. Може навіть з'явитися новий, що дасть вам шанс завести нові знайомства.

Лев

23 липня – 22 серпня

Зосередження на старих проектах може призвести до чогось великого. Навіть якщо у вас виникла спокуса ледарювати на вихідних, проект, який ви відкладали, також може кликати вас на ім'я. Якщо вам справді потрібен відпочинок, то, звичайно, проведіть день так, як хочете, але якщо у вас є зайва енергія і вона вас нервує, краще направити її кудись позитивно. А якщо ні, то у вас може виникнути спокуса прийняти більш сумнівні рішення.

Діва

23 серпня – 22 вересня

Рух тіла може допомогти вам надихнутися. Ви можете відчувати, що зараз ви переповнені енергією, а сидіння без діла може викликати у вас занепокоєння. Це тому, що ви застрягли у своїй голові, але вихід з голови за допомогою йоги, бігу підтюпцем або навіть просто розтяжки може допомогти вам зняти цю нервову напругу. Як тільки ваша кров почне текти, а ваші м'язи розслабляться, у вас буде більше впевненості, щоб впоратися з частиною дня, що залишилася.

Терези

23 вересня – 22 жовтня

Хоча ви, можливо, були задоволені своєю першою спробою в недавньому проекті або плані, його все одно могли відправити назад на дошку. Тепер замість того, щоб змінювати свою роботу, ви можете відчути, що просто викидаєте те, над чим працювали, і здаєтеся. Зробіть глибокий вдих і спробуйте розібратися у всьому частинами. Проаналізувавши, що пішло не так, і підправивши дрібні деталі, ви, швидше за все, зможете врятувати багато того, що у вас спочатку було.

Скорпіон

23 жовтня – 21 листопада

Хтось у вашому житті може здивувати вас сьогодні. Ви могли звикнути до певної поведінки цієї людини з часом, тому тепер ви очікуєте, що вона завжди ставитиметься до вас таким чином. Однак він може раптово змінити перебіг подій та шокувати вас зміною темпу. Подобається вам цей темп чи ні, постарайтеся бодай бути до нього відкритим. Ви можете зрозуміти, що вам подобається нова версія цієї людини!

Стрілець

22 листопада – 21 грудня

Будьте терплячі до себе. Можливо, ви відчуваєте, що зараз ви не зовсім там, де вам потрібно бути, але це природно, коли ви переживаєте стрибок зростання у своїй духовній подорожі. Вам не потрібно досягати всього одразу. Натомість постарайтеся оцінити невеликі кроки, які ви зробили у своєму житті. Якщо ви оглянетеся хоча б на кілька місяців тому, ви зможете побачити різницю між минулим вами та сьогоднішньою версією вас.

Козеріг

22 грудня – 19 січня

Веселощі з друзями, ймовірно, найкращий спосіб приборкати неспокійну енергію, яку ви відчуваєте. Якщо ви спробуєте працювати не покладаючи рук протягом дня, ви можете виявити, що вас знову і знову блокують. Цей всесвіт намагається сказати вам, щоб ви зробили перерву та насолоджувалися життям з людьми, які вас люблять. Зв'яжіться зі своєю системою підтримки, будь то сім'я або близькі друзі, і постарайтеся сміятися та грати разом.

Водолій

20 січня – 18 лютого

Сьогодні ви можете знайти задоволення прямо у себе вдома. Насправді, якщо ви надто далеко відійдете від того, що ви знаєте та любите, це може вас розгорнути. Інші можуть спробувати підштовхнути вас до ситуацій, які не здаються правильними для вашої інтуїції — прислухайтеся до своєї інтуїції. Це не означає, що вам взагалі не потрібно виходити з дому, але постарайтеся дотримуватися того, що вам знайоме, і не відчувайте тиску, щоб вийти за межі своєї зони комфорту, якщо це не здається вам правильним.

Риби

19 лютого-20 березня

Обмін своїми пристрастями може призвести до задоволення та зростання зараз. Якщо є хтось або щось, що дійсно важливе для вас, але ви ще нічого про це не сказали, зараз саме час. Використовуйте свою внутрішню впевненість, коли справа стосується чесності з іншими, навіть якщо ви не впевнені, що можете бути настільки сміливими. Хоробрість є ключовим словом для вас сьогодні, і люди навколо вас будуть захоплюватися вашою здатністю бути прямолінійним.

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