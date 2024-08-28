До вашої уваги пропонується гороскоп на одній карті Таро для всіх знаків зодіаку на 28 серпня з прогнозом з використанням нумерології та астрології.

Гороскоп Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку на 28 серпня.

Що принесе день вашому знаку зодіаку? Читайте далі.

Розклад Таро на одну карту за знаком зодіаку на 28 серпня:

Овен (21 березня - 19 квітня)

Карта Таро: Королева Меч, перевернута

Якщо ви говоритимете людям те, що ви думаєте, це ні до чого вас не приведе.

Деякі люди можуть не бачити вашого бачення і думати, що ви просто пліткуєте або вихваляєтеся речами, в яких ви нічого не розумієте. Нехай ваша робота каже сама за себе.

Іноді це займає час, і ви можете бути нетерплячими. Але зрештою це того варте.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Король Жезлов, перевернута

Вам доведеться повернутися до вихідної точки. Іноді плани руйнуються, тому що ваш фундамент не був міцним.

Можливо, ви зараз хочете більшого, ніж слід, і це викликає у вас відчуття розчарування.

Нормально відчувати в той момент, коли зрештою ти досягаєш успіху. Ось чому важливо повернутися назад, перегрупуватися та скласти план.

Близнюки (21 травня - 20 червня)

Карта Таро: Зірка, перевернута

Ви продовжуєте просити всесвіт допомогти вам зрозуміти, чому людина така, якою вона є, але ви нічого не можете зробити, щоб щось змінити.

Люди мають зростати на своїх власних умовах. Ви можете любити когось так сильно, як тільки можете, але поки він не буде готовий, нічого не станеться. І ви обидва підете на дно разом.

Рак (21 червня - 22 липня)

Карта Таро: Десятка Меч, перевернута

Здається, ніби весь світ був проти тебе. А тепер ти розумієш, що насправді це була величезна напруга з нічого.

Важко втратити пильність і знову відчути себе у безпеці у просторі, наповненому хаосом та гнівом.

Однак, вам важливо подолати це, щоб повернутися до себе.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Карта Таро: Диявол, перевернута

Ви вже давно хотіли зняти трубку і зателефонувати комусь, і дивно, що сьогодні ви не піддалися своїй спокусі.

Найкраще відпустити людей. Вам не потрібно бути тим, хто постійно намагається щось зробити.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Десятка Кубків

Останнім часом ви пережили багато емоцій і вам важко пояснити іншим, що ви відчуваєте.

Ось коли вам потрібно буде піти і передати це ручкою та папером або, можливо, навіть звернутися до терапевта. Іноді ваші друзі – не найкращі люди, з якими можна поговорити

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Трійка Пентаклей, перевернута

Ви дуже старанно працювали, але хтось інший вирішив надати собі всі заслуги.

Це засмучує і важко осмислити. Ви звучатимете дрібно, якщо вкажете на них, і, можливо, ви думаєте, що не повинні цього робити.

Можливо, у вас є ще щось, що ви можете винести на поверхню. І врешті-решт ця інша людина буде виявлена.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Повішений

Якщо ви чекаєте на телефон, що хтось вам зателефонує або надішле повідомлення, і нічого не відбувається, прийміть це до відома.

Люди дадуть вам знати, наскільки ви їм дорогі, як вони до вас ставляться. Мовчання — золото, навіть якщо воно завдає болю.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Паж Кубків

Ви не завжди любите перевіряти голосову пошту, а свою електронну пошту ви залишаєте недоторканою частіше, ніж варто було б.

Але вам прийде повідомлення, і це будуть добрі новини, які вам потрібно почути.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Королева Жезлів

Кожен повинен з чогось починати, і ви, можливо, починаєте лише з мрії.

Не бійтеся, що у вас немає ресурсів або людей, які допоможуть вам дістатися туди, куди ви хочете або чогось потребуєте.

Запишіть своє бачення, помістіть його там, де ви побачите його, і вірте в нього.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Вісімка Пентаклей

Чи потрібно вам вкладати час та енергію, щоб досягти бажаної поваги у вашому бізнесі?

Люди поважають людей, які розвивають свої навички поступово, згодом.

Ніхто не народжується експертом, навіть якщо це генії у певній галузі життя.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Туз Кубків

Ви вклали всі свої почуття в одну людину і тепер їх більше немає.

Тяжко, коли розумієш, що стосункам не судилося бути. Це скорботний час.

Дайте собі можливість відчути свої почуття та поважайте своє бажання не піддаватися їм.

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