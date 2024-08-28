Дізнайтеся, як правильно обробити сад після збору врожаю, щоб забезпечити його здоров'я та рясне плодоношення в наступному році.

На завершення літа, а саме наприкінці серпня та на початку осені, обов’язково потрібно обробити сад після збору врожаю. Це критично важливо для того, щоб забезпечити рясне плодоношення дерев у наступному році. Далі розглянемо, як правильно виконати обробку саду після збору врожаю.

Після збору фруктів у саду не можна забувати про подальшу обробку. Це необхідно для підтримання здоров’я рослин і їх підготовки до зимових умов. Перш ніж приступити до обробки саду після збору врожаю, слід ретельно прибрати територію: прополоти бур’яни, видалити засохлі та хворі частини рослин і зібрати зів’ялі плоди. Особливо важливо очистити землю від опалого листя і гілок, які можуть бути місцем зимівлі шкідників.

Після цього, щоб ефективно обробити сад після збору врожаю, потрібно провести обробку дерев фунгіцидами у разі виявлення захворювань. Популярні препарати для цього включають Карбамід, Фундазол, Тіовіт, Амістар, Сальто, Топсин та Фунгус. Перевірте також кору дерев на наявність пошкоджень; в разі потреби закрийте їх садовим варом і побіліть стовбури дерев перед початком осені.

Не забудьте про підживлення, яке є ще одним важливим етапом обробки саду після збору врожаю. Це допоможе рослинам краще перенести зимові умови і накопичити сили для майбутнього врожаю. Підживлення може бути у вигляді розчинів для обприскування по листу або добрив, які вносяться в землю. Для молодих дерев до 10 років підходить суміш з 150 мл суперфосфату, 100 мл калійної солі і 4 кг органічних добрив. Для старших дерев, віком від 10 до 25 років, використовуйте 200 мл суперфосфату, 100 мл калійної солі і 6 кг органічних добрив. Для обприскування по листу розчиніть 500 г сечовини в 10 л води і, при бажанні, додайте цинк або бор.

Не забувайте про пристовбурні кола: їх також можна засипати золою або гноєм, змішаними із землею. Після внесення добрив обов’язково полийте сад, щоб забезпечити кращу засвоюваність поживних речовин. Таким чином, ви повністю обробите сад після збору врожаю і підготуйтесь до зимового періоду.

Читайте також:

Це смачніше, ніж окрошка: зірка "Мастер Шеф" дала простий рецепт холодного супу

Ідеальне поєднання: рецепт оригінального салату з морквою по-корейськи та грибами

Готуйте з різними начинками: простий рецепт галети від переможниці "Мастер Шеф" Глінської