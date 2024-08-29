Життя — лише гра, в яку ми можемо грати... вигравати чи програвати.

Гороскоп Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку на 29 серпня.

До вашої уваги пропонується гороскоп на одній карті Таро для всіх знаків зодіаку на 29 серпня з прогнозом з використанням нумерології та астрології.

Що принесе день вашому знаку зодіаку? Читайте далі.

Розклад Таро на одну карту за знаком зодіаку на 29 серпня:

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Зірка

Успіх зараз благоволить вам. Іноді ви отримуєте шанс зустрітися з долею та вікна можливостей відчиняються.

Не варто занадто багато сумніватися, коли вітер починає змінюватись і здається, що у вашому житті все йде гладко.

Ти тут не так просто. Прийми сезон удачі з розмахом.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Імператриця

Ваші інстинкти є сильними і не повинні ігноруватися. Коли ви вибираєте дивитися в інший бік, ви надаєте собі ведмежу послугу.

Ви починаєте пригнічувати свою внутрішню дитину і не даєте собі випробувати радість від усвідомлення того, що вам потрібно зробити в потрібний час.

Близнюки (21 травня - 20 червня)

Карта Таро: Сімка Мечів

Ви багато думали і готові ухвалити рішення.

Так багато твоїх турбот і тривог залишилося близько до серця. Тобі справді не було з ким поговорити.

Тепер залишилося зробити тільки одне: вирішити, що ви збираєтеся наслідувати те, чого хочете. Людина, відповідальна за вашу долю, — це ви. То чого ж чекати, Близнюки?

Рак (21 червня - 22 липня)

Карта Таро: Четвірка Меч, перевернута

Не перестарайтеся. Коли ви намагаєтеся керувати більше, ніж собою, це може змусити вас трохи збожеволіти. Коли це відбувається, Раку, ви знаєте, що робити.

Вам потрібно відпустити ситуацію і довіритися Богові або просто забути про обережність і повірити, що життя складеться саме собою, за участю чи без нього.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Карта Таро: Четвірка Кубків, перевернута

Тобі потрібний хороший старий добрий плач, Лео. Бувають моменти, коли гарячі сльози зцілюють як ніщо інше.

Ви стільки всього пережили цього року, і це нормально оплакувати втрати. Ви знаходитесь на наступному етапі свого шляху, і тому добре сумувати.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

Карта Таро: Королева Пентаклей, перевернута

Ви можете знати людину, але ви не завжди «дізнаєтеся» її, поки вона не пройде разом з вами через безліч труднощів.

Отже, якщо ви були неправі, то це не ваша вина. Люди не показують вам свою гіршу сторону, поки не настане слушний час для цього.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Шістка Кубків

Ти справжня мати- квочка, коли справа стосується твоїх друзів.

Ви той, хто принесе подарунки, котрі піднімуть настрій, коли їм погано. Ваша мила сторона просто ідеальна для того, хто переживає такі важкі часи.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Дурень

Іноді ви робите домашнє завдання і складаєте план, а потім вам доводиться слідувати вірі.

Ви не дізнаєтесь, чи буде щось працювати, доки не протестуєте це. Вам просто потрібно рухатись вперед і дивитися, як піде.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Десятка Кубків, перевернута

Тут багато розчарувань, і ви не усвідомлювали, наскільки погано почуватиметеся, поки на іншому кінці не засяяло світло.

Ви відчуваєте одночасно почуття здивування та благоговіння від того, як ви зайшли так далеко, а потім може виникнути почуття, що ви могли б зробити краще, але ви зробили це. Ви справді зробили.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Четвірка Пентаклей

Управління грошима дуже важливе.

Ви заробляєте і втрачаєте багато, тому, якщо ви хочете збільшити свій фінансовий добробут, розробте добре продуманий план. Ви будете здивовані, наскільки ви виграєте від нього.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Верховна Жриця, перевернута

Ваша духовна сторона мовчить, тому що вона прагне вашої уваги.

Ви повинні живити свій дух тишею, простором для роздумів та добрими друзями. Це те, що дає вашій душі імпульс.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Дев'ятка Жезлов, перевернута

Ви ніколи не шукали неприємностей, але вони, і ви їх знайшли, навіть не намагаючись.

Ви тримаєтеся за всю драму, хаос та проблеми всередині себе. Ви не хочете скаржитися, але можливо варто.

Кому це допоможе, якщо ти відмовишся, Риби? Можливо, сказати щось буде найкращим вибором.

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