До вашої уваги пропонується гороскоп на одній карті Таро для всіх знаків зодіаку на 30 серпня з прогнозом з використанням нумерології та астрології.

Гороскоп Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку на 30 серпня.

Що принесе день вашому знаку зодіаку? Читайте далі.

Розклад Таро на одну карту за знаком зодіаку на 30 серпня:

Овен (21 березня - 19 квітня)

Карта Таро: Король Пентаклей

Ви хочете контролювати свої власні гроші. Ви їх заробили, тому, звичайно, ви заслуговуєте на права голосу в тому, як ви їх витрачаєте.

Тому, коли люди намагаються сказати вам, як жити або на що витрачати ваші насилу зароблені гроші, це збиває з пантелику. Вам це не подобається, і ви можете створити деякий простір між собою та тими, хто веде себе як контролер.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Вісімка Жезлов, перевернута

Коли ви відчуваєте, що вам більше нема чого робити, зосередьтеся на всіх тих дрібних завданнях, на які у вас рідко вистачає часу.

Прогуляйтеся. Подрімайте. Відпочиньте. Вирушайте у тривалу поїздку в нікуди. Займіться садівництвом або поспілкуйтеся з друзями. Не кожна хвилина дня має бути присвячена роботі.

Близнюки (21 травня - 20 червня)

Карта Таро: Ієрофант, перевернута

У вас репутація порушника правил, і правда, що вам подобається, коли все змінюється і не завжди залишається колишнім.

Однак є деякі моменти, коли краще слідувати статус-кво. Вам може сподобатися невелика відволікання, але по можливості не ускладнюйте ситуацію.

Рак (21 червня - 22 липня)

Карта Таро: Колісниця, перевернута

Вам не обов'язково дотримуватись кожного складеного вами плану. Ви можете вирішити скасувати його. Це може бути не для вас. Ви могли сказати так, але тепер ви розумієте, що ви не підходите.

Важко відступити в останню хвилину, але всім буде складніше, якщо ви житимете в брехні і намагатиметеся вдавати, що повністю віддані справі, хоча насправді це не так.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Карта Таро: Королева Кубків, перевернута

Тебе розірвали на частини емоційно, і тепер тобі доведеться лікувати свої внутрішні рани. Серце знає, коли його образили, і тобі потрібно багато часу, щоб зажити.

Ваша гордість була вражена. Ви трохи повеселилися, але невдовзі виявили, що гра була на вас. З цим нелегко упокоритися, але з невеликою часткою турботи про себе ви зможете дивитися світові в очі з піднятою головою.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Король Кубків

Ви такі інтуїтивні. Ви знаєте, коли ви маєте рацію. Чому ви сумніваєтеся у собі? Це тому, що хтось сказав вам, що ви не маєте рації?

Правда в тому, що ви повинні справді думати про те, що має значення. Це змушує когось іншого почуватися комфортно за рахунок вашого власного щастя?

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Суд, перевернута

Якщо ви дійсно не знаєте, що відбувається, вам слід просто сказати про це. Немає нічого ганебного у визнанні невігластва, Терези.

Насправді, щоб поділитися, потрібна велика зрілість, потрібно трохи більше дізнатися, перш ніж ви зможете зробити свій внесок так, як вам хотілося б.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Лицар Жезлов

Ви думали, як зробити щось нове. На роботі все напружено, і це змушує вас хотіти великих змін.

Ви не хочете залишатися десь тільки для того, щоб отримувати зарплату. Ви хочете, щоб бути задоволені тим, що ви робите.

Ви шукаєте взаємну цінність, де ви відчуваєте, що ваша робота має на меті.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Карта Таро: Справедливість, перевернута

Життя нарешті почало відплачувати людям за те, що вони вам зробили. І тепер, після всіх цих років бажань, щоб карма здійснила візит, вам насправді стає їх шкода.

У тебе велике серце, Стрілець. Щоправда, в тому, що ці речі відбулися б, хочеш ти цього чи ні.

Ви все ще можете попросити у Всесвіту прощення, щоб очистити своє сумління, але не звинувачуйте себе за те, що люди пожинають те, що посіяли.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Шістка Пентаклеї

Ви повинні плекати свої мрії, щоб вони стали реальністю. Ви повинні дотримуватися своїх цілей і дізнатися, що означає народжувати бачення. Це буде нелегко.

Будуть моменти, коли ви ставите питання, що ви робите неправильно.

Але ви будете такі щасливі, коли народиться те, що ви хочете створити. Ви будете так вдячні за цю подорож, але це зазвичай відбувається, коли ви досягаєте пункту призначення.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Четвірка Жезлів

Настав час повернутися та реорганізуватися. Те, що працювало у минулому, не працюватиме для вас зараз. Ви повинні спробувати нову стратегію.

Вам потрібно підходити до речей по-іншому, а не продовжувати робити те саме знову і знову. Коли ви змінюєтеся, змінюється й світ. Так воно й є.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Дурень

Ви поспішайте. І ви насправді не слухаєте своїх друзів чи тих, хто дає вам поради.

Ви впевнені, що вони надають вам неправильну інформацію? Чи буде вам боляче зупинитися на мить, послухати, що вони говорять, а потім ухвалити обґрунтоване рішення для себе.

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