Гороскоп 30 серпня для всіх знаків Зодіаку вже тут.

Навіть якщо ми не згодні спочатку, зрештою, всі можуть працювати разом, щоб створити кращий світ.

Овен

21 березня – 19 квітня

Говоріть, що ви маєте на увазі сьогодні, а не те, що ви думаєте, що дасть вам те, що ви хочете. Нечесність у спробі вплинути на результати не призведе до кращого шляху для вашого майбутнього. Контролювати інших, контролюючи історію, нездорово — чесним буде краще для всіх зрештою. Хоча немає потреби бути жорстоким, коли хтось запитує вас, що ви думаєте, ви все одно повинні сказати їм правду про свою думку на тему.

Телець

20 квітня-20 травня

Настав час організуватися! Піддавшись прокрастинації, ви можете стати причиною нездорового стресу у своєму житті - і чим більше ви відкладаєте ці завдання, тим більше вам доведеться надолужувати їх завтра. Візьміться за справу і зробіть їх якнайшвидше, щоб ви могли сісти і розслабитися пізніше. Ви зможете більше насолоджуватися собою, коли більше не боятиметеся цих домашніх справ, і це звільнить час для спонтанних веселощів.

Близнюки

21 травня – 20 червня

Емоційна реактивність може взяти над вами гору в даний момент. Хтось у вашому житті, швидше за все, член сім'ї, може зробити коментар, який вас зачепить. Краще вирішити заздалегідь, як ви відреагуєте, якщо хтось поставить під сумнів ваш життєвий вибір або навіть життєві події, які ви не можете контролювати. Замість реагувати емоційно, нагадайте собі сьогодні, що ви контролюєте свої дії і можете зберігати самовладання.

Рак

21 червня-22 липня

Може бути важко точно знати, що ви відчуваєте зараз, і це нормально. Інші можуть підштовхувати вас говорити те, що у вас в голові, але слова, здається, не приходять, або ви відчуваєте, що не можете висловити свої думки так, як вам хотілося б. Будьте терплячі до себе! Якщо ви ще не знаєте, це не відмовка, це правда. Ті, хто вас любить, зрозуміють і дадуть вам час, щоб розібратися.

Лев

23 липня – 22 серпня

Не дозволяйте собі загубитись у тому, що відчувають інші люди. Ваша власна впевненість у собі може похитнутися, коли ви почуєте, що думають люди, що оточують вас, але те, що звучить правдою для інших, не обов'язково працює для вас. Якщо ви шукаєте свою емоційну безпеку у житті інших людей, ви можете взагалі не знайти її сьогодні. Спробуйте звернутися до себе, щоб знайти своє керівництво. Є тільки один ви, і ваш життєвий шлях не завжди буде схожим на шляхи інших.

Діва

23 серпня – 22 вересня

Сьогодні у вас можуть виникнути проблеми із владою. Хтось, хто має над вами владу або важливий для вас, може ухвалити рішення, з яким ви не згодні, що може створити проблеми, якщо ви спробуєте чинити опір цьому. Зрештою, ви не зможете вплинути на них, але м'який пошук компромісу все одно може допомогти більше ніж вихід із себе. Будьте холоднокровними, спокійними і зібраними, коли намагаєтеся досягти змін з менш сильною позицією.

Терези

23 вересня – 22 жовтня

Вам зараз найголовніше — покласти спілкування під дію. Ви можете виявити, що ваш розум працює швидко, щоб ви були повні розмов та спілкування з усіма, кого ви зустрічаєте. Переконайтеся, що ви не тільки кажете і не робите нічого, якщо відповідаєте «так» на чиєсь прохання про допомогу — не давайте обіцянок, які ви не зможете виконати. Постарайтеся, щоб розмови були легкими та веселими, і пам'ятайте, що вам не потрібно брати на себе жодних зобов'язань сьогодні!

Скорпіон

23 жовтня – 21 листопада

Минуле і сьогодення можуть зустрітися будь-якої миті сьогодні. Це може бути місце тусовки, старий друг чи навіть колишній коханий. Як би цей вибух з минулого не виявився у вашому житті, зверніть увагу на те, які почуття він у вас викликає і які спогади він у вас викликає. Будь то райдужні спогади, що викликають ностальгію, або неприємні спогади, до яких ви не хотіли б повертатися, цінуйте те місце, яке вони займали у вашому житті, і дозвольте їм рухатися далі.

Стрілець

22 листопада – 21 грудня

Те, що ви хочете зробити і те, що вам потрібно зробити, сьогодні може не збігатися. Ваші обов'язки можуть зайняти більше часу або вимагати більше кроків, ніж ви думали, що завадить іншим планам. Не засмучуйтесь надто сильно, коли вам доведеться маневрувати навколо якоїсь несподіваної роботи, просто перемкніть свою увагу. Найкраще позбутися всіх обов'язків, щоб вони не обтяжували вас пізніше. У вас, швидше за все, ще буде достатньо часу, щоб насолодитися своїми планами цього вечора!

Козеріг

22 грудня – 19 січня

Сьогодні у вас можуть бути великі очікування від себе, але ви також відповідаєте за свою фізичну форму. Не перевантажуйте себе, не даючи організму потрібного палива. Переконайтеся, що ви не пропускаєте їжі, не покладаєтеся на кофеїн і не залишаєте собі всього кілька годин на сон, тому що вам потрібен відпочинок, щоб отримати максимум від свого дня. Чим краще ви почуваєтеся, тим краще ви виступите, тому будьте добрі до себе!

Водолій

20 січня – 18 лютого

Розхвалювати себе буде набагато краще, ніж принижувати себе! Хоча сьогодні може здатися, що у вашому кутку нікого немає, продовжувати мучитися через свої помилки не буде корисним. Поки ви робите уроки з минулого, немає сенсу продовжувати згадувати будь-які промахи, які ви зробили тоді. Навіть якщо ви сьогодні якось облажалися, просто переконайтеся, що вам удалося загладити свою провину, а потім рухайтеся далі. Затягування своїх жалю тільки утримає вас у цьому негативному стані.

Риби

19 лютого-20 березня

Ви можете опинитися в центрі конфлікту, і те, як ви відреагуєте зараз, має значення. Люди можуть битися через вас або намагатися змусити вас вибрати бік у їхній суперечці. Правда в тому, що вам не потрібно втручатися, якщо це переважно між іншими людьми. Однак, якщо ви є безпосередньою частиною цього конфлікту, постарайтеся допомогти всім знайти компроміс у їхніх питаннях, а не стійко захищати будь-яку одну сторону. Дипломатія – ваш друг!

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