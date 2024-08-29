Розмір пенсії в Україні індивідуально визначається для кожного громадянина через формулу.

В Україні розмір пенсії визначається індивідуально для кожної особи. Основними чинниками, що впливають на цей процес, є рівень заробітної плати та тривалість трудового стажу. Про це повідомили у ПФУ.

В Україні наразі налічується близько 10,3 мільйона пенсіонерів. Для особи, яка мала середню заробітну плату і 35 років трудового стажу, пенсійна виплата за нинішніми показниками складе близько 5 401,5 гривні.

Середня пенсія в Україні на сьогодні становить 5 816,62 гривні. Станом на 1 липня 2024 року пенсійні виплати розподіляються наступним чином:

До 3 000 гривень отримують 26,1% пенсіонерів.

Від 3 001 до 4 000 гривень – 17,3%.

Від 4 001 до 5 000 гривень – 18,6%.

Від 5 001 до 10 000 гривень – 25,5%.

Понад 10 000 гривень – 12,5%.

Формула розрахунку пенсії базується на середній заробітній платі за останні три роки, співвідношенні заробітку особи до середньої зарплати, кількості років трудового стажу та коефіцієнті 1%.

Нагадаємо, що пенсійний фонд завершив виплату пенсій за серпень і виділив 63,5 мільярда гривень. Видатки на пенсію у серпні зросли, порівняно з попередніми місяцями: липень – 62,4 мільярда, червень – 62,3 мільярда, травень – 60,9 мільярда, квітень – 60,5 мільярда гривень.

Пенсіонери отримали 9,8 мільярда через АТ "Укрпошта" і 53,7 мільярда через банки.

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