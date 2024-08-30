Восени на валютному ринку не прогнозуються суттєві зміни. НБУ планує продовжувати контроль за ситуацією, запобігаючи різким коливанням курсу.

Регулятор зберігатиме активну участь на міжбанківському ринку, щоб компенсувати дефіцит валюти та стабілізувати курс. Продаж валюти залишатиметься основним інструментом для підтримки стабільності курсу.

Заступник директора з торгівлі цінними паперами інвесткомпанії Dragon Capital Сергій Фурса зазначив, що курс долара різко не зросте, оскільки НБУ контролює ситуацію. До кінця року прогнозується курс на рівні 41-42 гривні за долар, хоча він може піднятися до 42,5 гривні за долар.

"Не буде 45 гривень за долар, тому що НБУ дуже обережно до цього ставиться. Зараз почала розганятися інфляція та девальваційні очікування. НБУ не може дозволити собі значний рух. Немає ніякого курсу на девальвацію. У нас дуже помірковані коливання курсу. Чи можемо ми до кінця року дійти до 42 гривень? Звичайно, можемо, але це все одно коливання в межах 1 – 2% і великих коливань не буде", – пояснив він.

Голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук підтвердив, що курс долара не зросте різко. Він прогнозує, що наприкінці року курс долара може досягти 42,6 гривні.

Джерело: РБК-Україна.

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