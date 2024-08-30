У коментарях до публікації мобільного оператора Київстар з'явилось чимало скарг від користувачів мережі.

Так, Київстар привітав своїх клієнтів з Днем Незалежності, проте у коментарях оператор отримав чимало гнівних коментарів.

Про це стало відомо на офіційній сторінці Київстар у Фейсбук.

"Українці мають особливий зв'язок Бо єдність — наша сила Підтримуємо ЗСУ та віримо в Україну! З Днем Незалежності", - йдеться у поздоровленні Київстар.

У коментарях до публікації українці залишили оператору скарги, зокрема, через поганий зв'язок.

"Останнім часом зв’язок дуже поганий, якщо сказати правильніше, то гів**ний. Постійні збої навіть при наборі номерів. Житомирська область, Коростенський район. Тарифи і якість не відповідають один одному",

Київстар запитав: "про який населений пункт йде мова?".

"Так ніхто не відреагував на звернення про відсутність інтернету!", - повідомив клієнт, на що у Київстар написали:

"якщо у вас виникли складнощі в роботі послуги, напишіть, будь ласка, нам в приватні повідомлення ваш рахунок та деталі для перевірки".

"від залізничного вокзалу в Києві до станції Фастів зв'язку нема", на скаргу Київстар відреагував: "дякую за інформацію. Передамо данні для перевірки".

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