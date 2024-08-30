У вересні очікується підвищення пенсій для осіб віком від 70 років - це пов'язано з нарахуванням надбавок.

Виплати пенсіонерам можуть збільшуватися з різних причин, таких як індексація, перерахунки та спеціальні надбавки. У вересні частину пенсіонерів очікує надбавка до пенсії. Зокрема, у частини пенсіонерів вересневі виплати зростуть на майже 600 гривень. Про це повідомили у ПФУ.

У вересні очікується підвищення пенсій для осіб старше 70 років. Це пов'язано з нарахуванням надбавок за віком. Розмір надбавки за віком для пенсіонерів у вересні складає:

Для осіб від 70 до 74 років включно — 300 гривень;

Для осіб від 75 до 79 років включно — 456 гривень;

Для громадян від 80 років — 570 гривень.

Зверніть увагу: надбавка за віком не сумується, а лише зростає з віком. Наприклад, пенсіонер в 77 років отримає 456 гривень, а не 300+456.

Цю надбавку нараховують автоматично, без потреби звертатися до Пенсійного фонду. Надбавка надається лише тим пенсіонерам, у яких загальна щомісячна пенсійна виплата менша ніж 10 340,35 гривень.

Нагадаємо, що в Україні з 2025 року посиляться вимоги для виходу на пенсію у 60 років. У 2025 році для того, щоб вийти на пенсію у віці 60 років, потрібно мати не менше 32 років трудового стажу (в 2024 році вимога становитиме 31 рік). Крім того, норма стажу для виходу на пенсію у 63 роки зросте з 21 року до 22 років.

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