Якщо ви продаєте відносно велику суму (тисячі доларів), то в деяких компаніях можна домовитись про більш вигідні умови.

В Україні найвигідніше купувати долари вранці та наприкінці тижня. Зазвичай в ці періоди валюта може бути дешевшою, якщо інші умови залишаються стабільними. Це пов'язано з тим, що напередодні вихідних українці часто продають більше доларів, що може призвести до незначного зниження їх вартості.

Основні поради перед купівлею долара:

Оцінюйте тренд. Не поспішайте з купівлею або продажем валюти. Визначте ринковий тренд: якщо долар дорожчає, краще купувати гривню пізніше, і навпаки. Оберіть обмінник. Порівняйте пропозиції різних обмінників і курси. Якщо продаєте велику суму, спробуйте домовитися про індивідуальні умови. Зважайте на час. Найкраще купувати долар зранку або наприкінці тижня, а продавати – посеред тижня.

Також звертайте увагу на якість купюр. Банки та обмінники можуть відмовити у прийомі банкнот з помітними пошкодженнями. Крім того, курс долара може бути встановлений індивідуально. Якщо ви продаєте значну суму (тисячі доларів), у деяких компаніях можна домовитися про вигідніші умови.

Найбільші коливання курсу спостерігаються на початку дня, коли банки та обмінні пункти відкриваються та встановлюють свої курси. Також значні зміни відбуваються під час активної торгівлі на міжбанківському ринку.

Джерело: OBOZ.UA.

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