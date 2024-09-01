Згідно з новими правилами, ліміт на місячні перекази для однієї особи в одному банку становитиме 150 тисяч гривень.

Після довгих нарад та обговорень Нацбанк цього тижня затвердив обмеження на грошові перекази між картками фізосіб. В Україні введено обмеження на p2p-перекази між картками фізичних осіб з лімітом у 150 тисяч гривень на місяць. Проте існують винятки. Про це розповів Мінфін.

Цього тижня Національний банк України (НБУ) затвердив нові обмеження на грошові перекази між картками фізичних осіб (p2p-платежі), які набудуть чинності з 1 жовтня 2024 року.

Згідно з новими правилами, ліміт на місячні перекази для однієї особи в одному банку становитиме 150 тисяч гривень. Однак є винятки, які дозволяють уникнути цього обмеження:

Перекази за IBAN: Транзакції, здійснені за міжнародним номером банківського рахунку (IBAN), не підлягають обмеженням у 150 тисяч гривень. Це означає, що громадяни можуть проводити перекази на будь-яку суму за використання IBAN. Проте, якщо переказ здійснюється з IBAN на номер картки, така транзакція потрапляє під зазначене обмеження.

Перекази між власними рахунками: Гроші, які переказуються між власними рахунками в одному банку, не підлягають ліміту в 150 тисяч гривень. Це правило застосовується тільки в межах одного банку, де можливо підтвердити, що рахунки належать одній особі. Для переказів між рахунками в різних банках обмеження залишаються в силі.

Офіційно зареєстровані волонтери: Офіційно зареєстровані волонтери можуть здійснювати грошові перекази без обмежень. Це також стосується донатів, що надходять на їхні рахунки, що дозволяє волонтерам продовжувати свою діяльність без перешкод.

Громадяни з високими офіційними доходами: Люди, які можуть підтвердити офіційний дохід понад 150 тисяч гривень на місяць, мають право на перекази на суму, що відповідає їхнім доходам. Для цього необхідно надати банку відповідні документи, такі як довідка про доходи або податкова декларація.

Окреме обмеження встановлено для переказів з українських карток на іноземні рахунки. Цей ліміт складає еквівалент 100 тисяч гривень на місяць і застосовується незалежно від місцезнаходження власника рахунку, чи то в Україні, чи за кордоном.

Людям, які часто і багато переказують кошти з карткових рахунків і не хочуть вираховувати суми, що відправляються, і відповідати на питання банкірів, у контексті нововведення Нацбанку дають кілька ключових порад:

відкрити кілька рахунків у різних банках: це дозволить розподілити перекази між різними установами, уникаючи перевищення ліміту в одному банку;

це дозволить розподілити перекази між різними установами, уникаючи перевищення ліміту в одному банку; перейти на перекази за IBAN: такі транзакції не підлягають обмеженням, і їх можна здійснювати на більші суми

такі транзакції не підлягають обмеженням, і їх можна здійснювати на більші суми використовувати готівку для великих платежів, що дозволить уникнути обмежень і контролю з боку банків.

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