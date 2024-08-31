До вашої уваги пропонується гороскоп на одній карті Таро для всіх знаків зодіаку на 31 серпня з прогнозом з використанням нумерології та астрології.

Гороскоп Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку на 31 серпня.

День повний енергії, і з огляду на те, що справ так багато, краще не відкладати справи на потім.

Що принесе день вашому знаку зодіаку? Читайте далі.

Розклад Таро на одну карту за знаком зодіаку на 31 серпня:

Овен (21 березня - 19 квітня)

Карта Таро: Дев'ятка Жезлів

Це не завжди ти, іноді це справді хтось інший.

Ти не божевільний, коли думаєш, що це те місце, де ти маєш бути. Також не обов'язково має бути пряме рішення.

Можливо, ви вже переросли цю ситуацію і вони, як і ви, готові знайти краще застосування своїм талантам.

Справа в тому, що вони не можуть вибрати цей вихід за вас. Ви маєте вибрати його самі.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Трійка Пентаклей

Який час для вас. Всесвіт відкрив ваш розум для думок та ідей, які ви можете втілити в життя.

Ви не хочете заглушати звук свого внутрішнього голосу, коли він закликає вас творити та створювати щось.

Продовжуйте та побалуйте себе тим, що, як ви відчуваєте, ви повинні робити. Малюйте. Співайте. Танцюйте та грайте. Змусіть життя статися для вас.

Близнюки (21 травня - 20 червня)

Карта Таро: Королева Жезлов, перевернута

Ви та людина, яка обирає свій шлях. Отже, коли ви відчуваєте, що люди кажуть вам робити те, що ви не знаходите захоплюючим, авантюрним чи цікавим, тоді загляньте всередину себе.

Як ви коли-небудь дізнаєтеся, що ви хочете почати і чого прагнете, якщо ви ніколи не глибоко копатимете у своїй душі? Ви повинні це зробити, Близнюки. Не для всіх інших, а для себе.

Рак (21 червня - 22 липня)

Карта Таро: Король Жезлов

Зараз важливим є ваш талант. Зробіть все можливе, щоб побачити все, що ви можете запропонувати світові.

Ви завжди можете працювати над усуненням своїх недоліків, але дані вам Богом навички завжди досягатимуть вершини.

Вірте у свої здібності і в те, що якщо вам судилося десь опинитися, ніщо не зможе вас звідти витіснити, доки не настане час піти.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Карта Таро: Дев'ятка Пентаклеї

Люди люблять боротися за речі, тому що вони застрягли на тимчасових речах, які можуть запропонувати життя. Але ваше завдання — зосередитись на тому, що виходить із духовного боку речей.

Ви усвідомлюєте цю реальність життя, і це допоможе вам набути душевного спокою, який вам так необхідний у темні часи вашого життя.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

Карта Таро: Паж Мечів

Ви дійсно думаєте набагато більше, ніж зазвичай, і це може бути пов'язане з невирішеним конфліктом у вашому житті. Якщо між вами та коханою людиною є розлад, спробуйте побудувати міст.

Ні, нелегко вибачитися, особливо якщо ти вважаєш, що вибачатися має хтось інший.

Однак вам шкода, що виникла ця проблема, і за це ви могли б оголосити про капітуляцію та оголосити перемир'я.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Колесо Фортуни

Ви старанно працювали на роботі, тому, звичайно, на вас чекає успішна посада.

Питання не в тому, чи це станеться, а в тому, коли. Ви заслуговуєте на визнання за всю свою важку роботу. Ви допомагали іншим, і тепер ви пожняте за це нагороду.

Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада)

Карта Таро: Вісімка Пентаклею, перевернута

Коли ви прикладаєте себе так, що час та зусилля добре поєднуються, відбуваються гарні речі. Ви отримаєте роботу, яку хотіли.

У результаті ви знаходите собі місце на роботі, яке вам було потрібне. Двері відчиняються для вас, і у вас є шанс вплинути.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Вісімка Кубків

Що ви відчуваєте останнім часом? Ви багато міркували над ідеями та аналізували їх, і ці сильні почуття були пригнічуючими.

Ландшафт вашого розуму широко відкритий для дослідження та вираження. Так багато всього віддано вам у руки, і ви можете використовувати це в міру своїх талантів та здібностей.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: П'ятірка Кубків

Коли люди починають проектувати на вас власні потреби, але при цьому не бачать, що саме вони роблять, важко зрозуміти, як вони можуть не помічати своєї токсичної поведінки.

Але вони справді можуть не розуміти, наскільки тривожні їхні звички. Спроби пояснити це можуть зайняти багато часу. То навіщо це робити? Віддайте їх життю до рук всесвіту. Вони досить великі, щоб упоратися із цією проблемою, і, швидше за все, ваші вже переповнені.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Вежа

Все йшло добре, і раптом бац! — Ви зіткнулися з несподіваною проблемою, на вирішення якої у вас немає часу, сил, ресурсів.

Набери рятувальний круг, Водолій. Подзвони другу. Ти не знаєш, хто тобі може допомогти, і хочеш зробити це просто з радості, яку це їм принесе. Ти здивуєшся!

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Дев'ятка Мечів

Перестаньте сваритися з людьми, які не мають інших справ, крім як доставляти драму іншим.

Ви знаєте, що ви застрягли в безвихідній ситуації, коли хтось навіть не слухає ні слова з того, що ви говорите, і все, що вони можуть зробити, це сперечатися або вдавати, що вони не мають жодного відношення до цієї справи. Рухайтеся далі, Риби. Ви заслуговуєте на краще.

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