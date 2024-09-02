У Київстар попередили українців про "шахраїв під прикриттям" та повідомили, як захиститися.

Київстар повідомив, що кібершахраї все частіше зламують акаунти та від імені знайомих.

Про це Київстар повідомив на своїй сторінці у Фейсбук.

"Ми схильні довіряти інформації більше, якщо отримуємо її від близьких. Ось чому кібершахраї зламують акаунти та від імені знайомих поширюють небезпечні посилання. Як цьому протидіяти: Зателефонуйте другу та переконайтеся, що посилання від нього", - йдеться у повідомленні Київстар.

У Київстар додали, що варто насторожитися, якщо повідомлення про грошові виплати, акції, розіграші, легкі види підробітку, важливі новини чи позику.

"Нові технології, нові види шахрайства. Потрібно бути завжди обачними",

"Час від часу треба нагадувати всі ті прості правила. Бо пильність іноді втрачається",

"Ото розказуєш-розказуєш людям, а вони і далі свої гроші перераховують невідомо кому",

"Треба підключити контракт, так зломати телефон буде в рази важче. Важкі поролі і різні на всі пристрої",

"Ніколи за посиланнями не переходжу. Треба перевіряти всіх реально",

"Завдяки численним статтям, таким як ця про кібербезпеку, встановив собі багато різних паролів і верифікацій. Крута тема, добре, що пишете про таке", - пишуть українці у коментарях до публікації Київстар.

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