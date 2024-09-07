Якщо ви не впевнені, чи є ваша тенденція "Я ненавиджу бути один" середньої чи екстремальної, зірки можуть дати вам невелику підказку.

Ми поговорили із експертом, який пролив світло на те, які знаки Зодіаку не виносять самотності.

Ви один із них?

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Баланс для Терезів - це партнерство. Вони просто почуваються краще, зосередивши свою увагу на іншій людині у своєму житті, ніж на собі, тому якщо цієї людини немає, вони почуваються трохи неспокійно.

Якби Терези могли протистояти своїм страхам самотності, вони змогли б знайти стосунки, які зміцнять і без того надійні стосунки, які вони мають із самими собою.

Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада)

Скорпіон - дуже плотський знак, що гостро усвідомлює свої тваринні інстинкти. Вони правлять близькістю та зливаються з іншими, щоб трансформуватися.

Оскільки цей людський зв'язок такий важливий, Скорпіонові важко бути одному.

Якби Скорпіон міг усвідомити, що він має внутрішню силу трансформуватися незалежно від інших, він би менше боявся самотності.

Рак (21 червня - 22 липня)

Рак - це вихователь зодіаку, і в нього надлишок емоційної енергії, тому він вважає за краще бути з іншими, де він може піклуватися про них і бути про нього.

Якби Рак міг спрямувати свою турботливу натуру на себе і не проектувати її на інших, його потреба в інших не була б такою сильною.

Крім того, Рак міг би виражати свою емоційну енергію незліченними каналами — кар'єра, хобі, здоров'я тощо, а не спрямовувати її на когось іншого. Вчиняючи так, він не відчуватиме, що не виражає себе на самоті.

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