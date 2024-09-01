Раніше в українських ЗМІ та Telegram-каналах з’явилася інформація про запровадження нової системи суворих покарань для користувачів банків.

Банки не мають права стягувати 20% від суми на рахунках клієнтів за порушення правил фінансового моніторингу. Оскільки українське законодавство не передбачає такого покарання, подібні дії з боку фінансових установ є незаконними. Про це повідомили у Національному банку України (НБУ).

Раніше в українських ЗМІ та Telegram-каналах з’явилася інформація про запровадження нової системи суворих покарань для користувачів банків. Нібито, окрім штрафів за порушення правил Національного банку, планується карати і за порушення внутрішніх банківських норм, які не публікуються.

Однак Національний банк України підкреслив, що чинне законодавство у сфері фінансового моніторингу не передбачає можливість для банків накладати фінансові покарання чи штрафи на своїх клієнтів. Іншими словами, банки не мають права застосовувати до клієнтів будь-які штрафні санкції.

Згідно із законом "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", банк має право та обов’язок розірвати ділові стосунки з клієнтом і припинити його обслуговування, включаючи закриття рахунка, у випадках, передбачених законодавством.

У такому разі кошти клієнта повинні бути повернені йому готівкою або переказом на вказані реквізити. За проведення цієї транзакції банк може стягувати звичайну комісію, як за будь-який інший платіж.

"Національний банк України зі свого боку також не застосовує жодних штрафних санкцій до громадян за порушення. Всі заходи впливу регулятора, зокрема і в сфері фінансового моніторингу, стосуються виключно фінансових установ", – зазначили в НБУ.

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