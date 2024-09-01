В обмінниках очікується підвищення курсу долара як на купівлю, так і на продаж, повідомили представники банківського сектора.

Очікується, що в українських банках суттєво зміниться курс готівкового долара, насамперед у частині продажу. За прогнозами, протягом наступного тижня (2-8 вересня) курс американської валюти в банках може коливатися в межах 41,2-41,8 грн.

На день 31 серпня банки купують долари в середньому по 41 грн, а продають по 41,45 грн. Це може призвести до зниження курсу покупки та підвищення курсу продажу.

В обмінниках очікується підвищення курсу долара як у купівлі, так і у продажу, повідомили представники банківського сектора. Зокрема, з понеділка курс долара в обмінних пунктах прогнозується на рівні 41,2-41,8 грн. На вечір 30 серпня курс валют становив 40,93 грн за купівлю та 41,4 грн за продаж.

Загалом, протягом наступного тижня валютний ринок буде функціонувати у звичайному режимі, без значних курсових коливань чи різких змін. Однак на курс валют вплине інфляція та зростання споживчих цін.

"Загальна ситуація залишиться притомною: всі зміни відбуватимуться згідно із дійсною "системою" валютних змін, а тому вірус "курсової непевності" ринку не навряд чи загрожуватиме", – розповів начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий.

Фінансовий аналітик Олексій Козирев вважає, що українцям не слід забирати свої заощадження з банків. Попри триваючу війну, банки змогли накопичити достатньо ресурсів і мають достатній запас коштів для виплати депозитів. Тому, якщо ви розмістите гроші в банку, вони не зникнуть і будуть в безпеці.



Джерело: OBOZ.UA.

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