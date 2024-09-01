Загалом тарифи на ЖКП не планують змінювати, але деякі регіони можуть підвищити вартість водопостачання.

Загалом, зміни в тарифах на житлово-комунальні послуги не передбачаються. Однак деякі споживачі можуть зіткнутися із підвищенням вартості водопостачання. Так, з 1 вересня 2024 року, жителі Виноградівської громади на Закарпатті та Київської області отримають нові тарифи на воду.

У деяких регіонах України вартість водопостачання зміниться. Зокрема:

З 1 вересня 2024 року тарифи для жителів Виноградівської громади на Закарпатті зростуть: водопостачання становитиме 28 гривень за кубометр, а водовідведення — 29,80 гривні за кубометр з урахуванням ПДВ.

У Київській області також будуть введені нові тарифи. Для комунального підприємства "Гореничі", яке підпорядковується Білогородській сільській раді Бучанського району, тариф на водопостачання становитиме 34,16 гривні за кубометр з ПДВ. Для бюджетних установ і інших споживачів тариф зросте до 53,45 гривні за кубометр.

У вересні очікується, що тарифи на електроенергію залишаться стабільними. Для звичайних споживачів ціна залишиться на рівні 4,32 гривні за кіловат-годину, і зміниться лише після квітня 2025 року.

Більше 90% українців користуються послугами "Нафтогазу", сплачуючи за тарифом 7,96 гривні за кубометр газу. Цей тариф також не зазнає змін.

Джерело: 24Канал.

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