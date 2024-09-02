До вашої уваги пропонується гороскоп на одній карті Таро для всіх знаків зодіаку на 2 вересня з прогнозом з використанням нумерології та астрології.

Гороскоп Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку на 2 вересня.

Що принесе день вашому знаку зодіаку? Читайте далі.

Розклад Таро на одну карту за знаком зодіаку на 2 вересня:

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Сімка Мечів

Останнім часом ви багато думаєте, і з одного боку це здорово. Вам потрібен час, щоб оцінити свої дії, перш ніж робити поспішні висновки і робити вчинки, про які ви будете шкодувати.

Але з іншого боку, це не дуже хороша практика для того, хто вже знає, що робити. Ти відкладаєш справи на потім, Овен? Може, це варто врахувати.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Четвірка Кубків

Останнім часом у вас накочує багато емоцій. Ви сумуєте, злитесь і навіть часом хвилюєтеся.

Немає іншого шляху. Вам потрібно подивитися на те, що відбувається із вашим життям. Питання в тому, чи готові ви сповільнитись, щоб зробити це?

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Королева Пентаклей

Ви будуєте великі плани та купуєте потрібні вам речі, але чи усвідомлюєте ви, скільки разів щодня ви ховаєтеся за речами, щоб не дивитися на себе у дзеркало?

Ти прекрасна, Близнюки. Ти можеш не бачити цього у собі, але ти є. Не бійся побачити свою красу.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Шістка Кубків, перевернута

Вся ваша любов і турбота поділяються з іншими, залишаючи вам мало себе натомість.

Якщо ти той, хто завжди дає, то хто буде поруч, щоб допомогти тобі, коли ти цього потребуєш?

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Дурень

Ви поспішайте вперед. Приділіть трохи часу, щоб послухати, що інші намагаються сказати вам.

Вам не обов'язково погоджуватися з тим, що говорять люди, але ви можете дозволити їм висловити свою думку, а потім зробити вибір, який ви вважаєте за важливе — з урахуванням їхньої думки або без неї.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Десятка Кубків

Життя створене як вулиця з двостороннім рухом. Ви рухаєтеся за інерцією, і, щиро кажучи, це помітно. Поверніться до щирості, Діво.

Ти не можеш надто довго вдавати, що відчуваєш. Зрештою, це виявиться, і люди зрозуміють, що ти відчував насправді.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Четвірка Пентаклей

Гроші мають бути керовані, інакше рахунки керуватимуть вами. Ви не можете уникнути правди про податки і про те, що ви повинні, тому не ховайтеся від витрат.

Розберіться з ними безпосередньо. Зателефонуйте, щоб дізнатися, чи ви можете домовитися про оплату. Ви можете здивуватись, наскільки легко це зробити.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Самітник

Ви досить довго хмурилися з приводу життя, і тепер це стало частиною ваших страждань.

Можливо, вам просто потрібно трохи часу побути одному, щоб поміркувати. Подрімайте. Увійдіть у внутрішній ритм речей. Дозвольте собі бути.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Двійка Жезлів

Ви кидаєтеся туди-сюди з приводу того, що ви хотіли б зробити далі. Ви між комфортом та застоєм.

Ви знаєте, що вам потрібно зробити хід, але так багато невідомих. І все-таки, ви не готові прийняти виклик?

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Король Мечів

Не можна боротися з вогнем. Потрібно бути уособленням кохання.

Вас втягують у драму іншої людини, і це призводить до того, що ви втрачаєте значну частину опори в тих сферах життя, де вам доводилося долати труднощі.

Не дозволяйте бажанню завжди мати рацію перешкодити вам здійснити свої мрії.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Місяць

Ви згаяли той факт, що деякі люди не скажуть вам правду, якщо тільки їм це не доведеться, і навіть у цьому випадку деякі будуть відчувати долю, поки їх не зловлять.

Ви хапаєтеся за соломинку, щоб змусити когось, хто, як ви знаєте, не заслуговує на довіру, зізнатися. Ви знаєте. Більше немає потреби у підтвердженні.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Імператор

Приготуйтеся до битви всього свого життя. Ви не бажаєте виявитися непідготовленими.

Упорядкуйте свої справи і будьте готові, навіть якщо це означає, що вам доведеться на деякий час відключитися від інших.

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