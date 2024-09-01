Серед вакансій також є велика кількість пропозицій з зарплатами від 50 тис. грн і від українських роботодавців.

Державний центр зайнятості опублікував понад 266 тисяч вакансій. На єдиному порталі, що належить держоргану, свої вакансії також розміщують міжнародні організації та компанії. Більшість з них пропонують українцям зарплату від 50 тисяч гривень. Про це йдеться в даних Єдиного порталу вакансій.

Наприклад, Британська телерадіомовна корпорація (Бі-Бі-Сі) розмістила у Державному центрі зайнятості вакансію для журналіста з зарплатою 53,7 тисяч гривень, а також пропонує медичне страхування.

Іноземна гуманітарна організація "Мерсі Корпс" шукає менеджера з зарплатою 111,1 тисяч гривень. Крім того, ця організація потребує фахівця з гендерних питань, для якого пропонує зарплату 94,3 тисяч гривень.

Вестмінстерська фундація за демократію (британська позавідомча публічна організація) оголосила вакансію для фахівця з управління проєктами та програмами з зарплатою 97,5 тисяч гривень. У вимогах зазначено: високий рівень володіння Excel та досвід роботи з бухгалтерськими пакетами, такими як Business Central, а також досвід підготовки точних інформаційних документів і відмінні навички письмового та усного спілкування англійською та українською мовами.

Благодійний фонд "Лікарі без кордонів-Бельгія" оголосив вакансії для психологів із зарплатою 59,5 тисяч гривень. Робота передбачає перебування в Дніпрі. Окрім того, фонд також шукає менеджера з громадської охорони здоров'я для роботи в Миколаєві з зарплатою 70,3 тисяч гривень.

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