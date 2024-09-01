Спекотна погода в Україні ненадовго відступить.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

1 вересня принесе в Україну мінливу хмарність на всій території України.

Найспекотніше у перший день осені буде в Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Донецькій областях, до +33.

Вночі буде прохолодно у західних областях.

В Києві дощ не очікується, пробе буде хмарно . Вдень очікується від +30 до +32, вночі +18...+20.

У Львові сонячно, опадів не очікується, у Харкові ясна погода, без опадів, в Одесі буде ясно до другої половини дня, потім небо затягнеться хмарами, проте без опадів.

Температура повітря в Києві +31 вдень та +21 вночі, у Львові +30 вдень та +18 вночі. У Харкові +33 вдень та +23 вночі, в Одесі +28 вдень та +21 вночі.

Раніше синоптик Наталія Птуха розповіла про погоду на початку осені та назвала дату, коли буде відчутне зниження температури.

"Певна перебудова синоптичних процесів аж на 3 вересня може бути за прогнозами, які є на сьогодні. Ось тоді розпочнеться більш відчутне зниження температури. Температура повітря нарешті буде нижче +30, і загалом температурні значення по країні зменшаться на 5 градусів», — проогнозує Птуха.

До слова, синоптики попередили, що на Європу очікує незвичайно теплий вересень після аномальної літньої спеки.

Як уточнила синоптик Наталка Діденко, вереснева спека в Україні буде недовго, бо вже 3 вересня в Україні очікується відчутне похолодання.

Останні новини України:

Камені знаків Зодіаку та їх значення: дізнайтеся, що принесе вам успіх.

Які знаки зодіаку легко закохуються: когось назвали астрологи.

Астролог злякав прогнозом війни в Україні 2024-го: наступ ще на три області.