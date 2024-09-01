У НБУ пояснили, що внесли зміни для підвищення прозорості платіжних операцій та запобігання здійснення фінансових операцій з готівкою.

З 29 серпня юридичні особи, фізичні особи-підприємці та фізичні особи, які займаються професійною діяльністю, більше не можуть отримувати готівку за переказами без попереднього зарахування коштів на рахунок.

Про це повідомили в Нацбанку з посиланням на постанову відомства №101 від 23 серпня 2024 року.

В НБУ пояснили, що зокрема, для підвищення прозорості платіжних операцій та запобігання здійсненню фінансових операцій з готівкою, які мають високий ризик їх ймовірного використання з протиправною метою, встановлено певні обмеження під час переказу готівки без відкриття рахунку.

Регулятор зазначив, що відтепер постачальники платіжних послуг зобов'язані обов'язково зараховувати кошти за переказами готівки на рахунки суб'єктів господарювання.

"Тобто видавання готівки за переказом без відкриття рахунку для суб’єктів господарювання можлива лише з їхніх рахунків (після її попереднього зарахування в безготівковій формі)", - йдеться у повідомленні.

Для громадян обмеження не вводяться; вони можуть і надалі вибирати зручний для них спосіб розрахунку за послуги або товари – готівкою або безготівково.

Варто зазначити, що Національний банк України має намір ввести обмеження на рівні 100 тисяч грн на місяць для вихідних P2P-переказів (з картки на картку). Проте це обмеження не поширюватиметься на волонтерів та фізичних осіб з офіційними доходами, що перевищують 100 тисяч грн.

Останні новини України:

Нагадаємо, на українців чекають серйозні зміни курсу долара та євро.

Як повідомляла Politeka, курс долара побив новий рекорд.

Також Politeka писала, що буде з гривнею у 2025 році, якщо триватимуть активні бої.