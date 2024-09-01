У Київстар розповіли своїм клієнтам, як можна керувати рахунком без комбінацій.

У Київстар повідомили, що можна керувати рахунком без комбінацій "зірочка" та "решітка".

Про це повідомив Київстар у Фейсбук.

"Додаток Мій Київстар містить всю інформацію: Перевірка балансу, залишки по тарифу, роумінг, абонентська плата, екстра Гроші, підключення Суперсил, переказ коштів та багато інших зручностей та функцій", - йдеться у повідомленні.

Проте користувачі мережі у коментарях до публікації Київстар поділилися своїми проблемами, які у них виникли під час користування послугами оператора:

"Дуже погана якість мобільного інтернету - хоч зі світлом, хоч без",

"Таке враження, що все сплановано відключити людей від інформації, минулого року при відключення світла був інтернет і зв'язок",

"Немає світла нема зв'язку і інтернету. Хоч компанія обіцяла впродовж чотирьох годин наявність послуг",

"Скоро всі покинуть київстар,бо ні зв'язку ні інтернету", - скаржаться у коментарях українці.

У Київстар відповіли:

"напишіть, будь ласка, свій номер і деталі ситуації в особисті повідомлення для перевірки",

"дуже прикро, що у вас склалася така думка робота обладнання мобільного зв`язку та інтернету залежить від стабільного електропостачання в енергомережах. На випадок аварійних відключень базові станції використовують акумулятори, генератори тощо, що дозволяє обладнанню працювати до 4х годин без «підзарядки». Коли відбувається перезапуск та підзарядка станцій, можливе тимчасове зникнення зв’язку. Дякуємо вам за терпіння та розуміння".

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