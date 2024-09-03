Українці можуть отримати штрафи за несправні газові лічильники. Щопівроку прилади обліку перевіряються фахівцями оператора газорозподільчої мережі (ГРМ). Про це нагадали на facebook-сторінці Дніпровської філії "Газмережі".

Газовики нагадують, що кожні шість місяців до квартири або будинку побутового споживача повинен навідуватися контролер газової компанії. Власник зобов'язаний забезпечити безперешкодний доступ до лічильника, інакше існує ризик відключення газопостачання.

Контролер здійснюватиме зняття контрольних показників і перевірятиме лічильник на наявність ознак стороннього впливу.

В повідомленні зазначено, що фотографування показань приладів обліку дозволяє уникнути будь-яких розбіжностей у розрахунках за газопостачання. Крім показань, контролер також документує стан лічильника та цілісність пломби.

Варто нагадати, що втручання в роботу лічильника, зокрема ушкодження пломб, тягне за собою штрафні санкції. У випадку доведення факту безоблікового споживання газу, розмір штрафу може досягати сотень тисяч гривень.

Нагадаємо, що у вересні вартість газу для побутових споживачів, які обслуговує компанія “Нафтогаз”, залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр. У інших постачальників ціна на газ варіюватиметься від 7,7 до 9,90 грн за кубометр.

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