В Україні цього тижня можуть зменшити або повністю скасувати відключення електроенергії завдяки покращенню ситуації в енергосистемі.

В Україні вже цього тижня можуть зменшити відключення електроенергії для населення. За прогнозами, у середу або четвер буде лише одна черга відключень, а можливо, й жодної.

Про це повідомив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко під час ефіру на КИЇВ24 у понеділок, 2 вересня. Оцінюючи ситуацію в енергосистемі України, він зазначив: "Важко погодитися з думкою, що ситуація не покращується, адже після атаки доводилося вводити три-чотири черги вимкнень. Зараз це лише одна-дві черги, згідно з моїми даними про перебіг робіт".

Харченко також повідомив, що в середу або четвер можуть застосувати тільки одну чергу відключень або взагалі не вимикати світло. Він підкреслив, що відновлення енергосистеми проходить швидко, адже під час масованої атаки на енергетичну інфраструктуру минулого тижня спрацював фізичний захист, і обладнання зазнало незначних пошкоджень.

"Якщо врахувати, що було випущено 127 ракет і 109 дронів, то втрати обладнання на цьому фоні виглядають мінімальними", — додав Харченко.

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