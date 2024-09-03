Дискримінація на робочому місці є серйозним порушенням. Роботодавців можуть оштрафувати навіть за дискримінацію при відборі кандидатів на вакансії. Про це розповів адвокат Анатолій Перепельченко з юридичної компанії "Приходько та партнери".

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В Україні будь-яка дискримінація на робочому місці заборонена Кодексом законів про працю (КЗпП).

Згідно зі статтею 2 "Рівність трудових прав громадян України, недопущення дискримінації у сфері праці", під заборону підпадає будь-яка форма дискримінації, зокрема:

  • Порушення принципу рівності прав і можливостей
  • Пряме або непряме обмеження прав працівників

Обмеження прав працівників не можуть базуватися на таких критеріях:

  • Раса чи колір шкіри
  • Політичні, релігійні або інші переконання
  • Стать
  • Гендерна ідентичність чи сексуальна орієнтація
  • Етнічне, соціальне або іноземне походження
  • Вік
  • Стан здоров'я чи інвалідність
  • Наявність чи підозра на захворювання на ВІЛ/СНІД
  • Сімейний або майновий стан та сімейні обов'язки
  • Місце проживання
  • Членство у професійній спілці чи іншому громадському об'єднанні
  • Участь у страйках
  • Звернення до суду чи інших органів за захистом прав або підтримка інших працівників у захисті їхніх прав
  • Повідомлення про можливі корупційні порушення або сприяння такому повідомленню
  • Мовні або інші ознаки, не пов'язані з характером роботи чи умовами її виконання

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Експерт наголосив, що державою також передбачені штрафи для роботодавців за дискримінацію у вакансіях.

"Тобто не можна вказувати вік, стать або інші вимоги, які надають перевагу чоловікові/жінці тощо. Штраф сплачується у десятикратному розмірі мінімальної зарплатні", - пояснив Перепельченко. Отже, у 2024 році розмір такого штрафу становить 80 000 гривень.

Джерело: РБК.

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