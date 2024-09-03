Дискримінація на робочому місці є серйозним порушенням. Роботодавців можуть оштрафувати навіть за дискримінацію при відборі кандидатів на вакансії. Про це розповів адвокат Анатолій Перепельченко з юридичної компанії "Приходько та партнери".
В Україні будь-яка дискримінація на робочому місці заборонена Кодексом законів про працю (КЗпП).
Згідно зі статтею 2 "Рівність трудових прав громадян України, недопущення дискримінації у сфері праці", під заборону підпадає будь-яка форма дискримінації, зокрема:
- Порушення принципу рівності прав і можливостей
- Пряме або непряме обмеження прав працівників
Обмеження прав працівників не можуть базуватися на таких критеріях:
- Раса чи колір шкіри
- Політичні, релігійні або інші переконання
- Стать
- Гендерна ідентичність чи сексуальна орієнтація
- Етнічне, соціальне або іноземне походження
- Вік
- Стан здоров'я чи інвалідність
- Наявність чи підозра на захворювання на ВІЛ/СНІД
- Сімейний або майновий стан та сімейні обов'язки
- Місце проживання
- Членство у професійній спілці чи іншому громадському об'єднанні
- Участь у страйках
- Звернення до суду чи інших органів за захистом прав або підтримка інших працівників у захисті їхніх прав
- Повідомлення про можливі корупційні порушення або сприяння такому повідомленню
- Мовні або інші ознаки, не пов'язані з характером роботи чи умовами її виконання
Експерт наголосив, що державою також передбачені штрафи для роботодавців за дискримінацію у вакансіях.
"Тобто не можна вказувати вік, стать або інші вимоги, які надають перевагу чоловікові/жінці тощо. Штраф сплачується у десятикратному розмірі мінімальної зарплатні", - пояснив Перепельченко. Отже, у 2024 році розмір такого штрафу становить 80 000 гривень.
Джерело: РБК.
Останні новини України:
Нагадаємо, українцям хочуть посилити покарання за ігнорування "швидких" і пожежників.
Як повідомляла Politeka, на деяких ринках чи магазинах можна отримати штраф.
Також писала Politeka, українцям "світять" штрафи за спалювання трави та вогонь у лісі.