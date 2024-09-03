В Україні будь-яка дискримінація на робочому місці заборонена Кодексом законів про працю (КЗпП).

Дискримінація на робочому місці є серйозним порушенням. Роботодавців можуть оштрафувати навіть за дискримінацію при відборі кандидатів на вакансії. Про це розповів адвокат Анатолій Перепельченко з юридичної компанії "Приходько та партнери".

В Україні будь-яка дискримінація на робочому місці заборонена Кодексом законів про працю (КЗпП).

Згідно зі статтею 2 "Рівність трудових прав громадян України, недопущення дискримінації у сфері праці", під заборону підпадає будь-яка форма дискримінації, зокрема:

Порушення принципу рівності прав і можливостей

Пряме або непряме обмеження прав працівників

Обмеження прав працівників не можуть базуватися на таких критеріях:

Раса чи колір шкіри

Політичні, релігійні або інші переконання

Стать

Гендерна ідентичність чи сексуальна орієнтація

Етнічне, соціальне або іноземне походження

Вік

Стан здоров'я чи інвалідність

Наявність чи підозра на захворювання на ВІЛ/СНІД

Сімейний або майновий стан та сімейні обов'язки

Місце проживання

Членство у професійній спілці чи іншому громадському об'єднанні

Участь у страйках

Звернення до суду чи інших органів за захистом прав або підтримка інших працівників у захисті їхніх прав

Повідомлення про можливі корупційні порушення або сприяння такому повідомленню

Мовні або інші ознаки, не пов'язані з характером роботи чи умовами її виконання

Експерт наголосив, що державою також передбачені штрафи для роботодавців за дискримінацію у вакансіях.

"Тобто не можна вказувати вік, стать або інші вимоги, які надають перевагу чоловікові/жінці тощо. Штраф сплачується у десятикратному розмірі мінімальної зарплатні", - пояснив Перепельченко. Отже, у 2024 році розмір такого штрафу становить 80 000 гривень.

Джерело: РБК.

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