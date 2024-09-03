Готівковий ринок реагував на зміни на міжбанку дуже слабко, з незначними коливаннями курсу.

Минулого тижня гривня на міжбанківському ринку помірно зміцнювалася, за винятком понеділка, коли курс долара досяг пікової позначки.

Як зазначила банкірка Анна Золотько, незважаючи на зростання долара до 41,39 гривні у понеділок, з вівторка тренд змінився, і до п’ятниці котирування знизилися до 41 гривні за долар.

"Обсяг інтервенцій НБУ майже не змінився протягом останнього тижня, що свідчить про стабільне співвідношення попиту та пропозиції попри те, що обсяг торгів минулого тижня помірно зріс", - додала експерт.

Банкірка повідомила, що на минулому тижні готівковий ринок реагував на зміни курсу на міжбанку досить мляво. В перший день тижня курс долара в готівковому сегменті залишився майже без змін. Зміцнення гривні на міжбанківському ринку в другій половині тижня призвело до незначного зниження курсу в готівковому ринку, де він становив 41,35 – 41,40 гривень за долар.

Золотько зазначає, що на цьому тижні слід очікувати помірне зростання котирувань на міжбанку. Це пов'язано з періодом виплат зарплат українцям та активізацією бізнес-сезону.

"Проте я не очікую на суттєве послаблення гривні. У готівковому сегменті, на мою думку, зберігатиметься стабільна ситуація, а вартість долара коливатиметься тут в діапазоні 41,2 – 41,7 гривні за долар", – уточнює банкірка.

Джерело: 24Канал.

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