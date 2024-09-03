Восени, коли кабачки активно плодоносить, кожен дачник стикається з проблемою пустоцвітів. Якщо не вжити відповідних заходів, урожай може бути дуже бідним.

У цьому матеріалі ми розповімо, які мікроелементи та речовини необхідно додавати, щоб кабачки приносили рясний і якісний врожай. Важливо правильно доглядати за кабачками восени, щоб уникнути проблем з урожаєм.

У серпні кабачки особливо потребують фосфору і калію. Під час активного плодоношення ці елементи активно поглинаються з ґрунту кореневою системою рослин, що призводить до його виснаження і ускладнює зав’язування плодів. В результаті можуть з’являтися пустоцвіти. Щоб запобігти цьому, потрібно не забувати про правильний догляд за кабачками восени.

Щоб вирішити проблему, необхідно провести одне внесення комплексного розчину, який стимулює правильний розвиток рослин. Для цього підготуйте розчин, змішавши у відрі води один літр коров’яку, одну столову ложку фосфорного добрива і одну столову ложку гумату калію. Ретельно перемішайте всі інгредієнти у теплій воді і поливайте кожен кущ кабачка по два літри цього добрива. Це важливий етап, коли доглядаєте за кабачками восени. Через тиждень також рекомендується внести добриво з борною кислотою для стимуляції формування зав’язей.

Для приготування розчину з борною кислотою розчиніть п’ять грамів кислоти (приблизно півпакетика) у склянці гарячої води, добре перемішайте, а потім розведіть цю суміш у відрі води для поливу. Половину розчину використовуйте для поливу під корінь кабачків, а іншу половину – для обприскування листя та квіток. Правильний догляд за кабачками восени, включаючи ці дві підгодівлі, допоможе не тільки позбутися пустоцвітів, але й захистить кабачки від загнивання листя, плодів і кореневої системи.

Дефіцит калію та фосфору буде компенсовано, а рослини отримають додатковий імунітет для боротьби з можливими загрозами. Не забувайте, що ретельний догляд за кабачками восени визначає якість та кількість вашого врожаю!