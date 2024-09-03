Тиждень 2 вересня починається з Молодика в Діві, який натякає на те, що новий майбутній цикл затемнень у Рибах і Діві принесе у ваше життя до 2027 року.

Це час сіяти нові наміри, спостерігати за тим, що відбувається, і вірити в те, що вам не потрібно поспішати, але вам потрібно повністю присвятити себе тому, до чого покликана ваша душа.

Три знаки зодіаку, до яких розпочався вдалий період із 2 по 8 вересня 2024 року:

1. Козеріг Молодий

місяць у Діві в понеділок, 2 вересня, рухає вас у новому захоплюючому напрямку, Козеріг. Молодий місяць повинен бути часом починань, але це ще особливіше, тому що ви можете встановити намір настільки глибоко, що він змінить ваше життя до 2027 року.

Молодий місяць у Діві є частиною циклу, який принесе із собою місячне затемнення в Рибах 17 вересня — попередній перегляд подій нового циклу з Вузлами Долі, що розпочинаються у 2025 році. Те, що ви зробите в цей час, матиме більше значення, як і ваша здатність пристосовуватися до змін та приймати невідоме.

Спробуйте подивитись своє життя свіжим поглядом. Будьте готові визнати можливості для зростання, достатку і навіть глибшого духовного зв'язку. Замість того, щоб відчувати, що ви перебуваєте в режимі виживання, ви тепер вступаєте в епоху процвітання, що означає, що ви повинні розширювати те, що ви побудували, способами, які ви навіть не можете собі уявити.

Вам судилося життя, повне достатку і навіть хвилювань, але щоб залучити це, ви повинні дозволити собі побачити, що несподівані моменти, які трапляються в житті, часто зрештою допомагають вам опинитися саме там, де вам судилося бути.

2. Скорпіон

Скорпіон, не те, що в тебе є, має найбільше значення, а те, як ти почуваєшся. Ти заслуговуєш на солодке задоволення, яке приходить від емоційного задоволення і беззастережної любові до свого життя. Коли живеш відповідно до свого призначення душі, це почуття приходить більш природно, але воно також походить від усвідомлення того, що ти шануєш те, чого ти стоїш.

Ви заслуговуєте на гарне самопочуття, але щоб життя сприяло цьому, вам потрібно почати приділяти першорядну увагу своєму емоційному благополуччю і навіть задоволенню бажань, на що Марс у Раку впливатиме з середи, 4 вересня.

Марс у Раку допомагає вам шанувати те, що для вас найважливіше, область вашого життя, яка представляє нові починання; можливо, це має статися, коли ви вирішите, що почнете ставити свої почуття вище за все інше. Вам не потрібно створювати життя, яке виглядає добре або навіть відповідає пунктам у списку; натомість вона має бути такою, яка вас тішить і приносить задоволення.

У міру того, як ви почнете відчувати велику мотивацію вкладати свою енергію в те, що приносить вам користь, ви також схильні використовуватимете ті щасливі можливості, які можуть допомогти змінити ваше життя так, як ви цього хочете.

3. Овен

Немає правил для створення ідеального життя, Овен, тому що це залежить від вас, щоб визначити, що це означає. Вам не потрібно відчувати, що вам потрібно зробити інших щасливими чи навіть діяти так, щоб їм було максимально комфортно. Замість цього, йдеться про прийняття вашої дикої та творчої натури та усвідомлення того, що це життя належить вам, тому ви заслуговуєте на те, щоб отримати з неї максимум користі.

Як тільки Паллада перейде на знак Стрільця в неділю, 8 вересня, ви відчуєте більше спокою, маючи впевненість у прийнятті необхідних рішень, щоб привнести більше достатку, успіху і навіть романтики у своє життя. Ця енергія про повернення до вашої внутрішньої мудрості та довіри тому, що тільки ви знаєте, що правильно для вас.

Паллада у Стрільці запрошує вас досліджувати свою душу, коли ви нахиляєтеся до того, що резонує найбільш глибоко, і навіть дозволяєте собі діяти зненацька. Приймаючи свої більш нетрадиційні та унікальні навички, ви раптово зможете побачити нові варіанти та можливості, які ви раніше не могли бачити.

Останні новини України:

Камені знаків Зодіаку та їх значення: дізнайтеся, що принесе вам успіх.

Які знаки зодіаку легко закохуються: кого назвали астрологи.

Астролог налякав прогнозом щодо війни в Україні 2024-го: наступ ще на три області.