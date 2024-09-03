Тиждень 2 вересня починається з Молодика в Діві, часу для нових починань, яке посилюється, оскільки воно буде пов'язане з Повним Місяцем у Рибах у середині місяця.

Відносини покращаться для трьох знаків зодіаку з 2 по 8 вересня 2024 року.

1. Риби

Коли ви починаєте готуватися до нового циклу у своєму романтичному житті, важливо звертати увагу на кармічні уроки, пов'язані зі знаком Діви. Це принесе вам користь, коли вузли почнуть свій шлях до Риб і Діви, але це також допоможе вам глибше подумати про те, як використовувати молодик у Діві цього тижня у своїх інтересах.

Кармічні уроки Діви включають перфекціонізм, надмірний аналіз, співзалежність або навіть пошук зовнішніх факторів для визначення безпеки та щастя. У відносинах це може виявлятися як пріоритет потреб чи благополуччя партнера над своїми власними та розвиток тривожної прихильності, коли ви прагнете зробити свої відносини ідеальними чи «виправити» свого романтичного партнера.

2. Козеріг

Можливо, настав час стати воїном кохання, дорогий Козеріг. Це не означає, що потрібно дозволити собі бути пораненим або виснаженим у гонитві за стосунками, а натомість усвідомити, як багато ваші стосунки привносять у ваше життя. Але через це це також наголошує на необхідності того, як багато ви повинні віддати своїм відносинам.

Марс повернеться в Рак в середу, 4 вересня, і допоможе вам взятися за зброю, щоб захистити ваші стосунки і переконатися, що ви показуєте себе з найкращого боку для свого партнера.

Марс у Раку поєднує енергію емоційного задоволення із відданістю, що означає, що інвестування у ваші стосунки стане вашим головним фокусом у цей час. Ви дозволили іншим справам, сімейним проблемам чи кар'єрі забрати час у ваших стосунків? Розгляньте нові способи вшанувати кохання у вашому житті — і що зробити, щоб покращити його.

3. Близнюки

Хоча ви часто завжди бачите кілька результатів або можливостей Близнюки, це не означає, що ви завжди дозволяєте собі розважатися ними. Ви вкладаєте енергію у побудову більш міцних і відданих відносин, приймаєте зміни у своїй сім'ї та навіть домашньому житті. Йдеться не про романтику, зобов'язання або навіть створення спільного життя, а про те, щоб поважати те, що працює для вас.

Настав час відмовитися від правил кохання і натомість почати вести щоденник про те, який тип стосунків чи зобов'язань підійде вам найкраще. Хоча у вас є інноваційна ідея про те, що вам потрібно, ведення щоденника дозволить вам стати більш впевненими і донести свої ідеї до партнера.

Це означає, що ці маленькі ідеї нетрадиційних чи незвичайних стосунків матимуть шанс втілитись у життя, якщо ви готові мислити нестандартно та прийняти свою унікальну природу.

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