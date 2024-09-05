Гороскопи на вересень 2024 року для кожного знака зодіаку, включаючи два основні ретроградні періоди та повномісячне місячне затемнення в Рибах.

Ми також можемо виявити більше відданості з Венерою в будинку більшу частину місяця та Меркурієм, що входять до Терезів наприкінці місяця.

Гороскоп на вересень 2024 року для вашого знаку зодіаку:

Овен

Плутон у Козерозі 1-го числа стане періодом, коли ви будете розмірковувати про свої лідерські ролі та уроки, які ви засвоїли за останні 16 років. Є ще уроки, які потрібно опрацювати, і розділи, які потрібно закрити у цьому циклі, перш ніж Плутон назавжди покине цей знак.

Молодий місяць у Діві 2-го числа додає елемент несподіванки та дива, привносячи деякі теми з мутабельних квадратів серпня. З Меркурієм, що входить до Діви 9-го числа, це може бути часом для перекалібрування роботи, яке вам належить виконати.

Марс входить в Рак 4-го числа, підштовхуючи вас до процвітання, в той час як Повня в Рибах 17-го числа змусить вас задуматися про включення відпочинку цього активного місяця. Замість того, щоб поспішати досягти вершини, пам'ятайте про планування та опрацювання речей з терпінням. Ви зробите менше помилок і відчуватимете менше стресу, якщо задаватимете собі темп.

Телець

Сезон Діви ініціював можливості та надії для вас, поки ви рухаєтеся цим новим ландшафтом. 1-го числа Уран буде ретроградним у вашому знаку, а Плутон знову увійде до Козерога, переключаючи вашу увагу на дисципліну, яку ви придбали, коли справа стосується втілення мрій у реальність.

Молодий місяць у Діві 2-го числа може допомогти вам відчути більше енергії Венери, оскільки Сонце в Діві може покращити ваше романтичне життя. Марс увійде на знак Рака 4-го числа, що зробить цей період періодом для вивчення вашого самовираження.

Сонце увійде до Терези 22-го числа, нагадуючи вам про досягнутий прогрес. Венера в Скорпіоні того ж дня допоможе зцілити ваші стосунки, одночасно готуючи вас до дослідження нових горизонтів, які дозволять вам почуватися узгодженими та задоволеними. Місяць допоможе вам перетворити ваші відносини, тому будьте готові адаптуватися і слухати свого партнера.

Близнюки

Вересень 2024 - насичений місяць для вас, Близнюки, з сезоном Діви, який додасть гостроти. Ми почнемо з повернення Плутона на знак Козерога 1-го числа, допомагаючи вам подолати будь-які сумніви у собі та зміцнити свою броню. З Молодиком у Діві 2-го числа розпочнеться новий цикл із вашими домашніми та кар'єрними перспективами; ви готові наполегливо працювати заради того, чого хочете.

4-го числа Марс у Раку перетворюється на ключовий транзит, змушуючи вас переключити свою увагу на ініціювання та розвиток тих проектів, які ви запланували, коли Марс був у вашому знаку. Сезон Терезів починається 22-го числа, який зарядить вас енергією і допоможе вам отримати опору.

Наступний місяць присвячений поверненню на істинний шлях, довірі до свого процесу і відкритості до прийняття критики. Ці навчальні заходи тут, щоб катапультувати ваші мрії, поки ви не відвернетесь від гри.

Рак

Повернення Плутона у ваш будинок стосунків 1 вересня – важливий транзит для вас. Це говорить про те, що цей місяць час покращити ваші навички спілкування і бути більш готовими до компромісу. Молодий місяць у Діві 2 вересня привертає вашу увагу до зв'язків, додаючи схожі теми з транзиту Плутона. 4 вересня Марс у вашому знаку може бути часом, сповненим сюрпризів, але можуть виникнути й проблеми — особливо якщо ви не готові підходити до речей дипломатичніше.

Наприкінці місяця Сонце увійде до Терези 22-го числа, а Венера увійде до Скорпіона того ж дня, активізуючи ваші романтичні перспективи. Місяць хоче, щоб ви трималися за свої мрії і не втрачали на увазі своє бачення, навіть якщо в цей період все здається непереборним.

Лев

Плутон, ретроградний і повертається в Козеріг 1-го числа, є одним із найцікавіших транзитів для вас цього місяця, додаючи напруги та викопуючи речі з минулого. Це період, щоб зустрітися зі своїми страхами віч-на-віч перед тим, як увійти в новий цикл пізніше цього року.

Молодий місяць у Діві 2-го числа буде відчуватися як приземлення та звільнення, але виклики від Сатурна можуть відчуватися песимістично. Однак ви звикли до цієї енергії і готові змусити речі збуватися, так що не втрачайте на увазі свої цілі. Марс входить в Рак 4-го числа, чудовий період, щоб зосередитися на завершенні відкладених проектів та медитації. Ви виграєте більше з терплячим ставленням.

Сонце увійде до Терези 22-го числа, в той же час, коли Венера увійде до Скорпіона, що зробить вас впевненішими у ваших зв'язках з іншими, а також допоможе вам побудувати існуючі відносини. Приготуйтеся підключити свої творчі навички, оскільки ви відчуваєте мотивацію перетворити своє житло.

Діва

У той час як ми турбуємося про повернення Плутона в Козеріг 1-го числа, ви можете бути більш сприйнятливими до трансформацій, які принесе вам це положення, тому що транзит буде зосереджений на сьогоденні та незалежності. Молодий місяць у вашому знаку 2-го числа продовжує тему сили та звільнення, оскільки ви ігноруєте свого внутрішнього критика і боретеся за своє місце під сонцем.

Оскільки Марс переходить в емоційний Рак, починаючи з 4-го числа, ваші пріоритети змінюються, оскільки ви зосереджуєтеся на відносинах, які ви збудували, та підтримці, яку ви отримуєте від інших. Потужний Повний Місяць у Рибах 17-го числа продовжить допомагати вам трансформувати дружбу та зв'язки, які ви створюєте, завершуючи цикл, який розпочався шість місяців тому. Коли Сонце входить у Терези до кінця місяця, а Венера входить до Скорпіона 22-го числа, це може відчуватися як момент досягнення та позитивних змін. Ви закриваєте історії та заліковуєте шрами, приймаючи на себе нові ролі.

Терези

Як кардинальний знак , Плутон у Козерозі 1-го числа принесе більше історій і тим, пов'язаних з кар'єрою та собою, з Венерою у вашому знаку, що аспектує Плутон. Це може бути пов'язане з вашими стосунками та тим, як ви навчалися та розвивалися за останні 16 років. З Молодим чоловіком у Діві 2-го числа ви зможете з'єднатися з собою і продовжити історію Плутона, глибоко занурюючись у свою психіку, щоб побачити, чого ви хочете в майбутньому.

Повний місяць у Рибах 17-го числа повертає вас до зосередження на турботі про себе та прояві любові до себе. Ваш сезон починається 22-го числа, дозволяючи вам розвинути міцніші відносини з собою, особливо з урахуванням того, що Венера в Скорпіоні починається того ж дня. Вам нагадують необхідність знайти свою силу і не бути настільки залежними від інших, особливо в романтичних відносинах. Прийміть свою незалежність.

Скорпіон

Оскільки Уран зупиняється ретроградно 1 числа, ви почнете новий цикл, який буде зосереджений на ваших відносинах. Але з входженням Плутона в Козеріг того ж дня все може здатися трохи складним, оскільки ви шукаєте спосіб виправити аспекти цих відносин до того, як Плутон знову увійде до Водолія. Ви можете бути готові докласти зусиль і відкритися у своїх емоційних потребах свого партнера.

Молодий місяць у Діві 2-го числа дозволяє вам застосовувати нові тактики для зміцнення зв'язків з іншими. Починаючи з 4-го числа, Марс у Раку принесе вам мотивацію до досліджень, навчання та розширення, а Повний місяць у Рибах 17-го числа додасть більше розуміння у ваше романтичне життя.

Коли 22-го числа Сонце увійде на знак Терезів, а Венера переміститься у ваш знак, ця енергія змусить вас відчути себе більш схильним до роздумів, але при цьому надихне на зріст і готовність демонструвати свою емоційну вразливість тим, хто вам дорогий, що залишилася. частини місяця.

Стрілець

В той час як серпень, можливо, уповільнив вас, у вересні все змінюється, оскільки ви відчуваєте вплив, щоб відкрити свій розум для нового досвіду. Молодий місяць у Діві 2-го числа представляє нові можливості для продовження роботи, розпочатої під час ретроградного Меркурія, коли планета все ще була в Діві.

Повернення Плутона до Козерога 2-го числа дарує вам команду та простір для дослідження нових територій із вашим матеріалом. Ви можете вивчати фінансові теми або продовжувати план заощаджень. Сонце, що входить до ваги 22-го числа, дозволяє вам зосередитися на деталях затемнень у квітні і дає вам ще одну можливість закрити розділи.

Повний місяць у Рибах 17-го числа допоможе вам зосередитися на собі. Це період, коли потрібно оцінити свої успіхи та зробити нові кроки. Коли Венера увійде до Скорпіона 22 числа, вона може вивести на світ нову рутину догляду за собою. Місяць хоче, щоб ви зцілилися, подбали про себе і стали оптимістичнішими щодо свого шляху.

Козеріг

Повернення Плутона на ваш знак 1 вересня - це знаменний транзит, тому що він змушує вас закрити історії, які все ще можуть бути невирішеними. Ви відкриті для любові, надії та розширення з Молодиком у Діві 2-го числа, що допомагає вам брати на себе нові ініціативи за підтримки оточуючих. Коли Марс увійде на знак Рака 4-го числа, ваші стосунки можуть стати складнішими. Прийняття дипломатичного мислення може бути для вас менш стресовим у цей час.

Сонце увійде до Терези 22-го числа, допомагаючи вам досягти успіху в навчанні або кар'єрі. Повний місяць у Рибах 17-го числа дозволить вам вдихнути нове життя у ваші проекти. Коли Венера увійде до Скорпіона 22-го числа, ви контролюватимете свою подорож.

Місяць дозволяє вам насолоджуватися враженнями та веселитися. Збалансуйте обов'язки, увімкнувши періоди радості.

Водолій

Плутон ненадовго відходить від вашого знака, щоб закінчити кілька розмов у Козерозі 1-го числа, час, коли ви можете відчути деяке полегшення та впевненість без зростаючого тиску з боку планети трансформації у вашому знаку. Молодий місяць у Діві 2-го числа допоможе вам розкрити свою впевненість і задіяти свою далекоглядну сторону. Марс входить у Рак 4-го числа, роблячи цей період добрим, щоб зосередитися на своєму графіку та планах.

Повний місяць у Рибах 17-го числа дозволяє вам досліджувати нові теми та сюжети, пов'язані з вашими мріями. У вас є інструменти, і ви продовжите отримувати підтримку, коли Сонце увійде до Терези 22-го числа. В той же день Венера в Скорпіоні допоможе вам знайти сміливість та розвинути більше дисципліни, коли справа стосується вашого навчання чи покликання.

Місяць підштовхує вас до того, щоб знайти себе та прийняти себе та свій потенціал. Не обмежуйте себе і не погоджуйтеся на менше, коли ви йдете за мріями.

Риби

Вересень 2024 - потужний місяць, який почнеться з Плутона в Козерога 1-го числа, що допомагає вам побачити цінність виконаної вами роботи. Ви можете отримати почесті, які будуть сяяти з Молодиком у Діві 2-го числа, чудовий час, щоб почати щось нове. Кардинальна енергія увійде в чат 4-го числа з Марсом у Раку, допомагаючи вам зосередитися на підготовці та досягти великого прогресу у всьому, про що ви мрієте.

З Повним Місяцем у Рибах 17-го числа ви зможете знайти свою силу та мужність у циклах, які ви пережили. Сонце у Терезах 22-го числа дозволяє вам знайти мужність та підтримку, у той час як додаткова енергія Венери у Скорпіоні підживлює та наділяє вас силою.

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