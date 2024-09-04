Згідно з даними одного з кадрових порталів, високі заробітки доступні не лише для професіоналів з вищою освітою.

В Україні зарплата близько 100 тис. грн пропонується не лише керівникам, але й працівникам, які володіють іноземними мовами, деяким менеджерам з продажу, успішним ріелторам і військовим. На сайтах з оголошеннями можна знайти близько 400 вакансій з такою заробітною платою або вище.

Згідно з даними одного з кадрових порталів, високі заробітки доступні не лише для професіоналів з вищою освітою. Наприклад, водій-експедитор з власним автомобілем може отримувати від 81 до 119 тис. грн на місяць.

Рієлтори з певною підготовкою можуть заробляти до 130 тис. грн на місяць, причому розмір зарплати часто залежить від результатів роботи, оскільки більшість рієлторів отримують комісію з угод.

Sales або Retention manager може отримувати від 80 до 200 тис. грн, за умови володіння польською мовою. Основні обов’язки включають роботу з "гарячою" базою клієнтів, консультації щодо послуг і продуктів компанії польською мовою та інше.

Сапери отримують близько 100 тис. грн і займаються такими завданнями: проведення підкопів і риття траншей для наближення до супротивника; створення фортифікаційних споруд; пошук і знешкодження мін і снарядів; організація проходів у мінно-вибухових зонах; створення спеціальних переправ для військових і техніки; мінування та підрив об'єктів для блокування руху супротивника; налагодження наземних інженерних ліній і комунікацій; ліквідація вибухонебезпечних предметів.

Директор будівельного відділу отримує зарплату до 100 тис. грн. До його обов'язків входить управління проєктами від їхнього старту до завершення, контроль за якістю та своєчасністю виконання робіт, координація з працівниками інших підрозділів компанії, а також забезпечення виконання проєктів відповідно до встановленого бюджету, термінів та стандартів якості.

Джерело: OBOZ.UA

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