Спочатку планується навчити 100 жінок, які після завершення курсів отримають кваліфікацію.

В Україні стартував пілотний проєкт з підготовки жінок до роботи водіями вантажівок, щоб розширити їхні професійні можливості у сфері перевезень. Проєкт охоплює 4 міста: Київ, Тернопіль, Рівне та Хмельницький, і подати заявку на навчання можна онлайн. Вже зараз у описах багатьох вакансій для водіїв-міжнародників не вказується стать претендента, що свідчить про зростаючу рівність у професії.

Про програму повідомили у Мінінфраструктури.

Спочатку планується навчити 100 жінок, які після завершення курсів отримають кваліфікацію та посвідчення водія категорій:

"С" – для керування вантажними автомобілями з масою понад 7,5 тонн;

"СЕ" – для керування вантажівками з масою понад 7,5 тонн, що можуть буксирувати причепи вагою понад 750 кг. Ця категорія необхідна для далекобійників.

"Пілотний проєкт має на меті підвищення гендерної рівності в професії та задоволення потреб ринку праці у водіях-далекобійниках через залучення жінок," – йдеться в повідомленні.

Витрати на оплату навчання відшкодовуються за рахунок проєкту. Водночас, проєкт не відшкодовує витрати на: проїзд та проживання учасниць під час практичного навчання.

Вимоги для участі у проєкті:

Дійсне посвідчення водія категорії "В" (для керування легковими авто масою до 3,5 тонни) або категорії "С".

Практичний досвід водіння більше 3 років (категорія "В").

Наявність медичної довідки форми 083-О.

Досвід водіння більше 3 років за зазначеними категоріями.

Готовність пройти перекваліфікацію для подальшого працевлаштування.

Термін навчання

Для отримання категорії "С" загальний термін навчання становить від 1,5 до 2 місяців, що включає:

Теоретичну підготовку : 7 тижнів (34 години теоретичного навчання з правил дорожнього руху та 8 годин домедичної підготовки).

: 7 тижнів (34 години теоретичного навчання з правил дорожнього руху та 8 годин домедичної підготовки). Практичну підготовку: 3-5 тижнів (26 годин практичних занять).

Для отримання категорії "СЕ" навчання також триває від 1,5 до 2 місяців, і включає:

Теоретичну підготовку : 7 тижнів (29 годин теоретичного навчання з правил дорожнього руху та 8 годин домедичної підготовки).

: 7 тижнів (29 годин теоретичного навчання з правил дорожнього руху та 8 годин домедичної підготовки). Практичну підготовку: близько 3 тижнів (15 годин практичних занять).

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