ПриватБанк знизив тарифи для бізнес-клієнтів на послугу "Оплата частинами", пропонуючи вигідніші умови для підприємців, які продають товари та послуги в розстрочку.

ПриватБанк оновив тарифи для бізнес-клієнтів, які користуються послугою "Оплата частинами". Тепер знижені ставки діють для підприємців та корпоративних клієнтів, які пропонують товари та послуги в розстрочку.

Про це повідомила пресслужба банку в Telegram.

Нові умови, що спрямовані на залучення більшої кількості клієнтів, будуть діяти з 1 вересня до 31 грудня 2026 року.

Як зазначив керівник напряму торгового еквайрингу ПриватБанку Сергій Макаренко, нові тарифи допоможуть як фізичним, так і інтернет-магазинам утримати клієнтів. "Оплата частинами" дозволяє збільшити обсяги продажів завдяки можливості розділити оплату на кілька частин, що робить покупки зручнішими для клієнтів.

Підключити сервіс можна через POS-термінали, портал, соціальні мережі та торговельні майданчики. Для тих, хто не користується касовими апаратами чи інтернетом, передбачена можливість виставляти рахунки через особисті кабінети, Telegram-бот, Приват24 або за допомогою QR-коду.

Банк рекомендує бізнесу повідомляти клієнтів про можливість скористатися "Оплатою частинами" через цінники та рекламу.

Раніше Politeka також писала про те, що деякі пенсіонери отримуватимуть 8 тисяч гривень щомісяця. Для цього потрібно звернутися у ПФУ.

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