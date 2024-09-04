Синоптик назвала дату, коли в Україні стане свіжіше.

Дощі та грозові зливи пройдуть 4-го вересня у південній частині України.

Прохолодно в цей день буде на Одещині, Дніпропетровщині, десь вдень місцями навіть +22+25 градусів.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

На сході, півночі країни та південному заході температура повітря вдень буде +30 градусів, на Одещині та Дніпропетровщині місцями буде близько +22...+25.

На півдні прогнозуються грозові зливи, вечором буде дощити також у деяких регіонах центральної України.

У другій половині дня дощі можуть дійти до Черкащини, Дніпропетровщини, Полтавщини.

4 вересня в Києві буде хмарно, без опадів, у Львові ясно, дощів не очікується. У Харкові сонця буде мало через хмари, без опадів.

В Одесі хмари затягнуть небо в середині дня і залишатимуться до вечора, опадів не прогнозується.

Температура повітря в Києві +25 вдень та +20 вночі, у Львові +28 вдень та +17 вночі, у Харкові +29 вдень та +20 вночі, в Одесі +28 вдень та +22 вночі.

Відомий синоптик Ігор Кібальчич прогнозує 4 вересня нестійку погоду з опадами у центральних і південних регіонах та на Вінниччині.

Очікуються сильні зливи з грозами, у решті областей країни переважатиме суха погода.

Вітер буде південно-східним, 7-12 м/с, температура повітря вночі прогнозується на рівні +17...+22 °С, а вдень +27...+32 °С.

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