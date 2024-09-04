У Київстар у День знань розповіли про курси без додаткової плати.

Про це стало відомо на офіційній сторінці Київстар у Фейсбук.

"День знань підкрався неочікувано… Але ми підготувалися. Ловіть добірку курсів та програм без додаткової плати на: іноземні мови, сучасні професії, та інші корисні матеріали. Поповніть свій багаж знаннями на Київстар ТБ", - йдеться у повідомленні Київстар.

Проте у абонентів Київстар виявились проблеми, якими вони вирішили поділитись у коментарях:

"Чому підняли тариф з 1 вересня вдвічі? Було у бабусі 75 грн а стало 150 грн? Їй не потрібен інтернет у неї кнопковий телефон і наповнення додаткові ГБ теж не потрібні, зробіть хоча б 100 грн навіщо піднімати вдвічі, пенсії їм вдвічі ніхто не піднімає!",

"Дуже погана якість звʼязку!!! Тариф піднімається,звʼязок погіршується,не кажучи вже про інтернет.Ці проблеми давно і не в залежності від відключення світла",

"Київстар а чому немає нічого безкоштовно в тарифах ні безліміт на месенджери нашим дітям потрібно підтримка під час навчання ні вайбер ні телеграм та інші немаж є безлім на соцмережі відео нічого за все знімає коли будуть Нові тарифи у інших включенно безліміт на важливе".

У Київстар відповіли:

"вартість тарифу LOVE UA База зросла вдвічі, оскільки його ціна була нижче ринковою. Та навіть за умови підвищення, ця пропозиція залишається однієї з найнижчих на ринку".

"зростання вартості відбулось у багатьох тарифів, щоб перевірити акційні пропозиції за номером, авторизуйтесь за ним у приватних повідомленнях"

"Ми до останнього сподівалися уникнути перегляду цін у деяких тарифах. Але без цього у 2024 році нам буде складніше забезпечувати українців надійним зв’язком, розширювати покриття мережі й інвестувати в стійкість і стабільність її роботи".

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